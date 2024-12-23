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日本室內遊樂園插旗啟德 料3至4年回本

【明報專訊】政府積極落實「無處不旅遊」理念之際，日本知名室內遊樂園JOYPOLIS SPORTS，首度進駐本港，於啟德體育園開設首家海外全天候室內運動樂園旗艦店；香港營運商Supreme Joy Limited執行董事羅啟銘接受訪問時表示，是次投資八位數字將遊樂園引入香港，回本期預計約3年至4年，期望結合運動娛樂理念，希望打造為香港最矚目的運動遊樂熱點。

投資額八位數字 面積3萬呎

JOYPOLIS SPORTS香港旗艦店日前開幕，佔地5層、共約3萬方呎，集合三大主題及特色餐飲。

對現時經濟前景仍未完全明朗，投資額達八位數字可有信心，羅啟銘表示，引入JOYPOLIS SPORTS是希望可帶出信息給香港市民及遊客，遊樂園將運動及娛樂結合，打造Sports & Fun、All in One的娛樂場所，令不同年齡層玩家及組合，甚至是三代同堂，都可享受休閒時光；例如，頂層打造的主題餐廳及酒吧「餓虎藏龍」，設有半室外用餐區，可飽覽啟德主場館景色。

無懼深圳競爭 推港限定版遊戲

對經濟復常後，近年香港人熱中北上消費，深圳亦有開設多個同類遊樂場，如何提升市場競爭力；羅啟銘認為，JOYPOLIS SPORTS香港擁有獨特優勢，包括SEGA授權首個以SONIC Stadium命名的運動主題館，當中大部分設施都是為香港度身設計，可說屬香港限定版，並會不定期與日本人氣IP合作，推出多款獨家限定活動、聯乘產品等，這些都是香港所獨有。

身為兩個小朋友家長的羅啟銘更分享親身經驗，他表示：「假日小朋友早上很多時都有活動，餘下只有半天時間，如繼續北上，一來一回太趕時間，如住多一晚，加上車費、時間、精神，其實不便宜亦不划算。至於JOYPOLIS SPORTS，可提供兩至三個小時活動，當中SEGA對於遊戲的安全性十分嚴謹，父母可安心進行親子活動。」

結合運動娛樂 料吸引國際遊客

值得一提的是，JOYPOLIS在日本擁有逾20年遊樂設施營運經驗，SEGA CORPORATION總裁兼首席營運官內海州史表示，今次首次在日本國外授權開設香港旗艦店，是因為香港中西文化匯聚，而啟德體育園的位置和設施，相信能吸引大量本地客和國際遊客。

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