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逸峯睇樓量不俗 呎價1.1萬

【明報專訊】雖然聖誕假期臨近，假日氣氛濃厚，惟粉嶺逸峯本月至今已錄3宗二手成交，已超越11月全月錄約兩宗交投。中原區域營業董事陳國輝表示，美國及本港銀行上周再次減息，有租客見息口回落，選擇「租轉買」入市，而新界樓亦受到換樓客歡迎，故逸峯近日的睇樓量沒有受假日氣氛影響而減慢，相信本月內仍會錄得成交。

3房戶845萬沽 11年升值15%

代理消息指出，有粉嶺同區家庭客，近日四出覓盤，見逸峯單位間隔合用，價錢合理，即購入作自用；相關成交單位為逸峯第1座中層A室，實用752方呎3房連1套房間隔，早前議價後以845萬元沽出、實呎11,237元；原業主於2013年以734萬元一手購入單位，持貨約11年，帳面獲利約111萬元，單位期內升值約15%。

荃德中層兩房328萬沽 業主料蝕35%

不過，荃灣老牌上車盤荃德花園，新錄蝕讓成交。利嘉閣高級聯席董事許喜龍稱，荃德花園B座中層H室，實用約306方呎兩房間隔，以328萬元易手，較市價低約6%、實呎10,719元，新買家為上車客；原業主2020年以約470萬元買入，持貨約4年，帳面蝕142萬元或30%，連使費料實蝕約164萬元或約35%。

市區方面，香港置業首席聯席董事曾家輝表示，大角嘴形品．星寓中層F室，實用390方呎1房間隔，原業主以590萬元放盤約兩個月，獲同區客接洽，經議價後減70萬元或12%，以520萬元承接、實呎13,333元；原業主於2012年以約446.8萬元購入，是次轉售帳面獲利約73.2萬元，單位期內升值逾16%。

形品．星寓1房呎售1.33萬

至於港島區成交，資料顯示，樓齡逾50年的銅鑼灣珠城大廈，新近錄得C座中低層4室成交，實用493方呎兩房間隔，以497萬元易手、實呎10,081元；原業主今年1月以505萬元購入，持貨僅約11個月，帳面蝕約8萬元或2%，連使費料實蝕約29萬元或6%。值得留意的是，是次新成交單位對上兩層的4室，於今年6月以540萬元易手，反映同類單位約半年來做價低約43萬元或8%。

明報記者 趙頌明

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