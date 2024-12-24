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中原按揭：明年港按息料降至3.25厘

【明報專訊】2024年樓市和樓按市場發展受多項因素影響之際，中原按揭董事總經理王美鳳指出，本港銀行今年內3次減最優惠利率（P），累減0.625厘，減輕置業及供樓人士負擔，同時租金回報平均升至3.5厘或以上，「供平過租」情况進一步顯現，令更多人士傾向轉租為買；她預期，若美國繼續減息，料本港將進一步下調利率0.25厘，屆時本港按息有機會減至3.25厘。

王美鳳：供平過租進一步顯現

另一方面，經絡按揭進行「2024年十大樓按新聞選舉及來年置業意向調查」，最多人投選的按揭新聞 （佔22.1%），為特區政府10月宣布所有物業按揭成數上限，劃一定為七成；至於第二、第三位，分別是銀行連番減息，以及政府年初全面「撤辣」。

經絡按揭：明年美至少減息兩次

至於來年置業部署，約86%受訪者稱取態將保持審慎；經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，反映本港經濟仍未完全復蘇，整體大環境仍存在不穩定。另外，未持有物業的受訪者中，逾五成表示「靜觀其變或先按兵不動」；而持有物業的受訪者，逾85%仍有按揭在身，當中逾65%認為現時按揭息率屬合理及可負擔水平。

對現時實際按揭息率為3.5厘（P減1.75厘，P為5.25厘），曹德明預料，明年美國至少有兩次減息機會，本港銀行最優惠利率或於明年底前，降至加息周期前水平，實際按揭息率或將降至3.25厘水平，即為2023年以來低位。

他預計，2024年全年現樓按揭宗數達5萬宗，較去年全年約7.39萬宗，按年減少約2.39萬宗或約32%，現樓按揭將屬有紀錄以來的年度新低。

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