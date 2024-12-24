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星展11.5萬續租美孚舖 高位回落兩成

【明報專訊】民生商舖租金跌勢尚未喘定，資料顯示，荔枝角美孚新邨第5期蘭秀街地下N26B號舖，面積約600方呎，現租客為星展銀行，最新續租3年，租期由2025年1月至2028年1月，月租11.5萬元、呎租約192元，預計期內租金總支出約414萬元。

業主32年前購入 回報高見24厘

翻查紀錄，星展銀行早於2010年6月起租用該舖，最初月租12.8萬元，並數度續租該舖位，在2014年續租時，月租曾增至14.5萬元，為該舖位最高租金；換言之，最新續約月租從高位回落21%。據悉，舖位業主為曾參選香港先生的江俊霖的家族持有，早於1992年以578萬元購入，料享租金回報約24厘。

理文造紙李氏放售地舖 意向8800萬

利嘉閣（工商舖）高級區域董事潘榮德表示，獲委託放售炮台山福蔭道1號海峰園地舖，面積約4810方呎，業主意向價約8800萬元，意向呎價1.83萬元。他續指出，物業連租約出售，現時分別由超市、髮型屋等承租，月租共約28.9萬元，以意向價計，回報率約3.9厘。翻查資料，上述商舖業主為理文造紙（2314）主席李文俊、其妻黃敏儀等理文造紙要員。

中原（工商舖）高級分區營業董事梁偉傑表示，永義國際（1218）旗下銅鑼灣勿地臣街11至13號商廈，其地舖及1樓、總面積共3133方呎，以月租約20餘萬元，租予日本人氣麵包店TruffleBAKERY，屬該店首間海外分店。

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