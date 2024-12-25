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世茂45億放售東涌酒店 低逾年半前三成

【明報專訊】陷入財困的內房世茂（0813），繼續積極出售資產解困。市場消息指出，由世茂與明發（0846）合作發展的東涌世茂喜來登酒店及福朋喜來登酒店，在新冠疫情爆發後、2020年底開業，開業僅約4年。去年3月已委託代理放售，當時叫價達65億元，放售逾一年半仍未售出，世茂等新近大幅減價逾30%至45億元，平均酒店房價則由533萬元大減至369萬元。

上述為全港第二多房間酒店，世茂去年3月起委託代理放售項目，放售價不低於65億元，以1219間客房計，折合平均每個房間約533萬元，總樓面61萬方呎計，呎價1.06萬元。項目放售一年多仍未售出，據市場人士指出，世茂新近大幅劈價逾三成，現叫價由45億元起，即平均每個房間約369萬元，平均呎價則約7373元。資料顯示，上述項目所在地皮，由世茂伙明發2014年以18.3億元投得，每方呎樓面地價約2998元。世茂中標後指出，預期項目投資額約50億元水平。項目2020年落成，提供1219間客房；另設3萬方呎零售樓面，總樓面約61萬方呎。代理資料顯示，上述酒店今年11月入住率為96%。

共1219間房 平均每間房369萬

事實上，早年多間內房在港插旗，巨額購入物業或地皮等，世茂是其中之一，惟近年陷財困而變賣資產。世茂今年5月以約7.3億元出售中環中心63樓全層，面積26,234方呎，呎價約2.8萬元，較2017年以402億元、平均呎價3.3萬元向長實（1113）購入價低約15%。

此外，世茂亦出售有份投資的發展項目，如2014年與英皇（0163）等以27.808億元、每方呎樓面地價逾3.08萬元，投得的南區壽臣山道15號，2022年初以10.47億元售出項目40％權益，予中渝置地（1224）及資本策略（0497）合資公司。至於世茂2017年與信置（0083）等以172.88億元、每方呎樓面地價1.75萬元，投得的長沙灣興華街西地王（現發展為維港滙），2021年以20.86億元把項目22.5%權益悉數售予合作伙伴。世茂目前在港最大規模項目，要數到2017年以70.2億元投得的石硤尾大窩坪延坪道豪宅地。市場消息指出，項目過去曾有買家洽購該項目的股權，但未獲證實。

[香港地產]

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