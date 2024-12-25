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BANDAI港代理商1500萬購青衣工廈

【明報專訊】年底前再有投資者入市相對落後大市的工廈物業。資料顯示，青衣偉力工業大廈B座低層7至9室，面積6101方呎，上月底以1500萬元易手，折合呎價2459元，買家為永利信發展有限公司，董事包括鄭漢超、呂瑞華等人，為玩具商BANDAI香港代理商瑞華行相關人士。原業主2007年3月317.2萬元購入，持貨17年多，帳面獲利1182.8萬元，賺幅3.7倍。

翻查資料，瑞華行相關人士今年已兩度購入該廈單位，今年2月2400萬元購入偉力工業大廈A座低層16至19室，面積約6095方呎，呎價約3938元。此外，今年3月則以3400萬元購入A座同層13至15室，面積9032方呎，呎價3764元。換言之，連同最新購入之單位，即瑞華行9個月內3度購入該廈物業，共涉7300萬元，佔該廈21,228方呎樓面。

此外，資料顯示，裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐兒子羅守輝等，上月底沽出北角馬寶道33號寶馬花園地下G01、G02號舖及1至3樓巨舖，該舖面積38,515方呎，成交價2.45億元，折合呎價6361元。

佛教聯會2.45億購寶馬花園舖

上述登記買家為香港佛教聯合會，據悉，物業連租約出售，租戶包括食肆、教育中心等，每月總租金收入共約105萬元，預計租金回報約5.14厘。

[香港地產]

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