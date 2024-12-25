大手客掃MIAMI QUAY I 平安夜4580萬連購3伙

【明報專訊】聖誕節長假展開，一手市場淡靜，昨日平安夜僅錄約10宗一手成交，不過仍有大手客出沒。會德豐地產等已屆現樓的啟德跑道區MIAMI QUAY I，昨獲大手客連掃3伙，涉資逾4580萬元，包括兩伙3房1套及1伙兩房加儲物室間隔，成交價由1272.9萬至1708.4萬元不等，呎價由24,198至26,191元。MIAMI QUAY I至今累售136伙，套現逾16.7億元。