一手聖誕3日檔期錄30宗成交

【明報專訊】剛過去的聖誕節假期，不少市民離港外遊，新盤銷情疲弱，綜合市場資訊，由平安夜至昨日（12月24至26日），3日來一手市場累錄約30宗成交，但是仍較去年一連4日周末連聖誕假期（2023年12月23日至26日）、累錄約20宗，增加約10宗或50%，令本月整體一手成交累錄逾600宗。