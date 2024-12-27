moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

一手聖誕3日檔期錄30宗成交

【明報專訊】剛過去的聖誕節假期，不少市民離港外遊，新盤銷情疲弱，綜合市場資訊，由平安夜至昨日（12月24至26日），3日來一手市場累錄約30宗成交，但是仍較去年一連4日周末連聖誕假期（2023年12月23日至26日）、累錄約20宗，增加約10宗或50%，令本月整體一手成交累錄逾600宗。

不少成交來自新界西北新盤，包括預期明年4月落成、新地（0016） 屯門兆康NOVO LAND 3B期，過去3日錄得3宗成交、涉資逾1700萬元。

NOVO LAND及YOHO Hub錄成交

最新招標售出Fiskars第2B座25樓B室，實用430方呎兩房戶，成交價548.25萬元、實呎12,750元，據成交紀錄冊顯示，買家享90日成交期，發展商提供至少約1.3萬元回贈優惠。

新地同系已屆現樓的元朗The YOHO Hub II，新錄第6座11樓K室成交，實用492方呎兩房戶，成交價723.99萬元、實呎14,715元，據成交紀錄冊顯示，買家選用90日成交期。

維港．雙鑽兩房呎售逾1.83萬

市區方面，中海外（0688）旗下已屆現樓的啟德跑道區維港•雙鑽，本月迄今累錄約23宗成交、套現逾2億元，聖誕節當日售出第1A座8樓A室，實用493方呎兩房戶，成交價905萬元、實價18,357元。中海外亦上載第1號價單修訂版，再多3伙、包括第1A座9樓至11樓A室（實用493方呎兩房戶），享額外4.25%折扣優惠，本周日（12月29日）生效，同時定於周日發售上述3伙單位，以及第2B座29樓G室。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款