官方樓指連升兩月近1% 首11月挫6.5% 業界籲政府想辦法救經濟 才可真正穩樓市

明報記者 趙頌明

據差估署數據顯示，上月私宅售價指數報290.9點，按月升0.07%，但升幅收窄（10月按月升幅為0.87%）；今年首11個月，本港私宅售價指數累跌6.55%，若對比去年同期則跌7.82%，倒退回至2016年8月、9月時水平，較2021年9月樓市高峰期錄得398.1點，更下跌近27%。

較2021年9月高峰跌近27%

值得一提的是，今次樓價指數連升兩個月，主要是反映9月、11月減息及10月新《施政報告》出台對本港樓市的影響，惟連升兩個月、累計升幅只約0.94%；反觀政府2月全面「撤辣」後，3月樓價指數單月隨即反彈1.88%，換言之，減息效應對樓價支持，似未及「撤辣」效應。

若以單位分類，11月以實用753至1075方呎C類中型單位的升幅最標青，上月指數報274.6點，較10月錄272.9點，按月升0.62%，屬按月升幅最大單位類別；至於實用1722方呎以上E類豪宅單位，上月售價指數報263.1點，較10月錄262.3點升0.3%，屬升幅第二高單位類別。

上月中小型單位樓價沒起跌

至於市場最關注的實用431方呎以下A類細單位，以及實用431至752方呎的B類中小型單位，11月售價指數分別報308.9點及284.8點，按月均沒有變化。

中信泰富：樓價觸底信號明顯

中信泰富物業代理董事李肇文認為，參考差估署最新統計數字，可見特區政府早前連串「撤辣」措施，以及減息效果已經逐漸浮現，本港樓價觸底的信號明顯。

另外，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港樓價於減息、政府「撤辣」及放寬按揭三管齊下之際，樓價只錄得輕微升幅，成交量亦未見明顯改善，明年香港政經環境，相信皆受制於中美兩國角力的影響，仍存在不穩定因素，而政府面對嚴重財赤，必須要想辦法救經濟救樓市，才可真正穩定樓市。

陳續指出，政府若推出穩樓市、穩經濟措施，預計明年樓價有10%升幅。

至於租金指數則再度回軟，11月最新報193.1點，按月跌0.36%，連跌兩個月共1.08%；今年首11個月，租金指數則累升3.82%，但若與2019年8月高峰期錄得200.1點比較，則下跌3.5%。

[香港地產]