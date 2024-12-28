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CCL按周挫0.73% 3個月最大跌幅

【明報專訊】二手交投市况淡靜，樓價上升動力不足；具體反映12月2日至8日市况的中原城市領先指數CCL，最新報137.15點，按周跌0.73%，跌幅為12周、即約3個月以來最大，而2024年迄今樓價指數，累積下跌6.83%。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，最新公布的CCL，是反映11月26日美國候任總統特朗普威脅明年1月上任後，將簽署行政命令，加徵中國進口貨物關稅的次周，以及12月4日金管局推出樓花住宅物業按揭貸款一次性特別安排當周的市况，預料本港樓價短期走勢，將繼續反覆爭持未變。

續處逾8年低位

事實上，CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月中水平徘徊，而今年迄今樓價暫時累跌6.83%，指數較2021年8月錄得的191.34點歷史高位紀錄，下跌28.32%。

CCL Mass按周跌0.76%至137.21點

此外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報137.21點，按周跌0.76%；CCL（中小型單位）報136.21點，按周跌0.75%；豪宅方面，CCL（大型單位）報141.82點，按周跌0.61%。

上述三個指數均處於2016年8月至9月的水平。

今年最後周末二手預約睇樓跌4%

另一方面，據利嘉閣研究部數據估算，2024年最後一個周末兩天的預約睇樓量，全港50個指標屋苑共錄1005組客戶，較上周1050組，減少45組或4.3%，連跌七周，跌至近18周、即逾4個月低位；利嘉閣研究部主管陳海潮表示，不少市民尚在長假外遊中，加上發展商暫時未展開新一輪新盤攻勢，市場缺乏焦點一手項目，導致整體樓市交投氣氛轉淡，二手市况亦難抵淡風。

[香港地產]

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