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天璽．海瓏珀山錄成交 共吸金近5300萬

【明報專訊】2024年將完結，新盤市場以銷售餘貨為主；新地（0016）旗下啟德跑道區天璽．海，新錄本月首宗成交，售出第3座8樓A室，實用1126方呎4房1套間隔，成交價3378萬元、實呎3萬元，買家享360日成交期；同系沙田半山瓏珀山，以1914.54萬元售出King Tower 2 的16樓A室，實用1061方呎3房1套連書房間隔，連車位，實呎逾1.8萬元，令項目自5月起以現樓重推至今的累售單位增至100伙、套現21.4億元。新地兩新盤共吸金近5300萬元。

林海山城3房2106萬沽 呎價1.8萬

其他新界豪宅不乏成交，香港興業（0480）和希慎（0014）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，錄得本月第7宗成交，新售出第17座3樓A室，實用1160方呎3房1套間隔，成交價2106.1萬元、實呎1.81萬元，據成交紀錄冊顯示，買家選用先租後買計劃，獲得相當於樓價約11%、逾235萬元的回贈。

港島方面，路勁（1098）及港鐵（0066）合作、已屆現樓的黃竹坑站港島南岸晉環，以942.7萬元售出第2A座35樓G室，實用370方呎1房戶、實呎2.54萬元；同系屯門掃管笏凱和山，繼聖誕假期累沽5伙後，最新再售出兩伙兩房單位、套現逾1141萬元，包括第3座8樓M室，實用490方呎，成交價521.95萬元、實呎1.06萬元，另同座10樓G室，實用586方呎，成交價619.43萬元、實呎1.05萬元。

[香港地產]

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