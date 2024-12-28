天璽．海瓏珀山錄成交 共吸金近5300萬

【明報專訊】2024年將完結，新盤市場以銷售餘貨為主；新地（0016）旗下啟德跑道區天璽．海，新錄本月首宗成交，售出第3座8樓A室，實用1126方呎4房1套間隔，成交價3378萬元、實呎3萬元，買家享360日成交期；同系沙田半山瓏珀山，以1914.54萬元售出King Tower 2 的16樓A室，實用1061方呎3房1套連書房間隔，連車位，實呎逾1.8萬元，令項目自5月起以現樓重推至今的累售單位增至100伙、套現21.4億元。新地兩新盤共吸金近5300萬元。