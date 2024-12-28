moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

永倫1160萬沽灣仔商廈單位 呎價5000元

【明報專訊】「重磅」物業投資者繼續沽貨減磅，「收租王」永倫集團再度沽售物業；資料顯示，灣仔軒尼詩道439至445號商廈香島大廈低層B室，面積約2300方呎，上月中以1160萬元易手、呎價5043元。翻查紀錄，該大廈對上一宗低呎價成交，要追溯至2009年10月，當時一個中層面積約500方呎A室，以248萬元易手、呎價約4960元，換言之，上述新成交單位的呎價，應屬物業近15年來新低。

雖然成交呎價屬新低價，但永倫集團早於2004年5月以315萬元購入，持貨20年，帳面仍獲利845萬元，物業期內升值約2.7倍。

翻查資料，永倫集團近期接連沽售手持單位，包括早前以172萬元售出藍田麗港城3期一個私家車位，較1992年購入價42萬元，帳面獲利130萬元，車位32年間升值約3.1倍。此外，亦售出柴灣杏花邨一個實用713方呎3房戶，成交價928萬元、實呎13,015元，較1989年4月的136.56萬元購入購，持貨36年，帳面賺逾791萬元或5.8倍。

永倫集團亦放售多項貴重物業，較矚目的是灣仔軒尼詩道318號永倫立方（前稱W Square），最新連命名權出售，市場估值約22億元。

盧展豪1368萬購天后地舖

另資料顯示，天后英皇道44至49號地下A舖，商舖位於單邊位置，本月中以1368萬元易手，登記買家為振輝有限公司，其註冊董事包括鋑聯控股執行董事盧展豪等，估計購入作投資用途；原業主2011年3月以1100萬元購入，持貨約13年，帳面獲利約268萬元或24%。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款