一手全年沽1.58萬伙 3年高 撤辣減息刺激 學者料明年樓市量升價穩

明報記者 江俊洋

奉行「月月有樓賣」的新地繼續蟬聯「賣樓王」寶座，今年累售料約2900伙，雖較去年約3500伙少約600伙或約17%，但市場估計，總套現金額卻由去年約250億元升近五成至逾370億元。其中涉906伙的啟德天璽‧天第1期，乘9月減息登場，10月展開4輪銷售，所有價單發售單位均能即日沽清，而項目昨日再以招標形式售出兩伙，其中第3座 （Peak Tower） 45樓A室，4房雙套間隔連私人電梯大堂，實用面積1993方呎，成交價8097.7萬元，實呎40,631元；項目第3座（Peak Tower）已錄52宗招標成交，平均每伙成交金額均逾5200萬元，項目推售3個月累沽約880伙，並突破110億元，成為本年度單一期數最高銷售金額的新盤。

新地全年沽2900伙套370億

至於銷售金額及伙數均居次的會德豐，今年料累售約1770伙，估計套現逾190億元，較去年約1050伙及約160億元，按年分別升約69%及約19%，銷售單位逾半來自今年3月登場的將軍澳日出康城SEASONS系列，兩期累售近960伙，為今年銷售量最多的全新盤，套現近60億元。另集團銷售超級豪宅方面亦取佳績，由九倉（0004）等發展的山頂現樓豪宅MOUNT NICHOLSON第3期，年初以6億元（連雙車位）售出15樓D室、實用面積4579方呎4房大戶，並以實呎13.1萬元創今年一手住宅呎價新高。

橋水高層買ST. GEORGE'S最矚目

事實上，今年市場不乏大額豪宅成交，其中全盤設有64伙、由嘉里（0683）發展的九龍半山龍駒道現樓緹外，今年累沽27伙，套現逾85億元，包括8月以10.28億元售出院墅A，料創九龍屋苑式一手洋房做價紀錄，單位實用面積逾1.1萬方呎，5房5套間隔、連花園等，並以實呎逾9萬元創項目呎價新高。項目累沽32伙，佔項目總數64伙的一半，總成交金額逾97億元，平均實呎約6萬元。

另信置（0083）等合作發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，今年累沽57伙，單計第四季沽約32伙，套現逾21億元，令樓盤自2020年迄今共售出100伙，其中全球最大避險基金橋水聯席首席投資官Bob Prince，今年6月以9500萬元購入ST. GEORGE'S MANSIONS一伙實用面積1868方呎的2座中層B室連裝修示範單位，3房雙套間隔，實呎50,857元，為市場矚目成交。

香港都會大學人文社會科學院助理教授馬耀宗表示，今年3月全月一手市場累錄約4200宗成交，為逾25年來按月新高，當時個別全新盤首輪銷售便即日沽清，惟上半年息口仍高企，今年8月一手成交低見約500宗水平，直至美國今年9月起減息，一手交投才重拾升軌。他認為，「撤辣」及減息雖剌激市場需求，但發展商同時以低市價推盤，令整體樓價難見顯著升幅，料明年持續減息下，一手市場將維持量升價穩局面。