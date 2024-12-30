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今年最後周末十大屋苑5成交 7個月低

【明報專訊】2024年最後一個周末，受長假氣氛影響，十大屋苑交投低迷。中原地產統計，十大屋苑剛過去周末兩日僅錄5宗成交，按周再跌17%，連跌3周，更見27周、即近7個月新低，零成交屋苑維持高位7個，僅得鰂魚涌太古城、荔枝角美孚新邨及天水圍嘉湖山莊錄得成交，其中太古城佔3宗，美孚新邨及嘉湖山莊則各佔1宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕及新年長假期是市民外出旅遊高峰期，睇樓活動大減，難免窒礙二手成交步伐，相信待長假期過後，樓市交投氣氛才會好轉。另美聯分行統計，剛過去周末十大屋苑共錄約7宗成交，按周續跌約22%，已連跌3周，為自9月21日及22日周末後14個周末、即約3個半月新低。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，隨着節日因素淡化，加上發展商部署來年推出多個大型新盤，一二手交投有望續升，樓價料將重拾升軌。

太古城佔3宗 家庭客1248萬入市3房

剛過去周末錄得3宗成交的太古城，已是十大屋苑中最旺。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城周末錄得3宗成交，包括海天閣中層D室，實用面積759方呎，3房1套間隔，望內園景，以1238萬元易手，實呎16,311元。原業主1986年80.5萬元一手買入，持貨長達38年，帳面大幅獲利1157.5萬元，期內升值14倍。此外，美聯分行營業經理陳昌裕表示，太古城金楓閣中層C室，實用面積897方呎，3房1套連露台間隔，獲家庭客以約1248萬元承接，實呎13,913元。原業主2007年7月約650萬元購入，帳面獲利約598萬元或92%。

維景灣畔3房945萬沽 13年帳升67%

另將軍澳維景灣畔剛錄向山景3房成交個案。美聯高級分區營業經理梁傑表示，維景灣畔6座高層H室，實用面積660方呎，3房1套間隔，以945萬元易手，實呎14,318元。原業主2011年2月565萬元購入，持貨約13年，帳面賺約380萬元或約67%。

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