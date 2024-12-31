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傲華春節前推 或較去年減價27% 昨首度開放現樓示範單位 個別開放式戶料低於350萬

【明報專訊】近期不少新盤以大幅減價策略重推現樓餘貨（見表），全盤156伙的協成行發展的筲箕灣東大街傲華，去年中曾以樓花首推50伙，惟開價後一直未公布銷售安排，最新已屆現樓，並取得入伙紙，昨日起正式開放現樓示範單位予公眾參觀。發展商透露，計劃下月春節前進行銷售，有望搶閘成為2025年首個開賣的全新樓盤，當中個別開放式單位折實價或低於350萬元，即售價變相較一年半前低約27%。

明報記者 江俊洋

新年前夕，發展商協成行率先向傳媒開放傲華3個現樓示範單位，並隨即對外開放。被問到對明年樓市展望，協成行副董事總經理方添輝表示，政府多個利好樓市的因素，加上減息，看好明年樓市將有約2%至3%升幅。協成行物業銷售主管張詩敏表示，樓盤最快下周更新價單，期望明年能夠「打響頭炮」，項目價錢會參考區內一手成交，當中部分開放式單位的折實價有機會低於350萬元。

翻查資料，項目去年6月以樓花推出，當時首推50伙，扣除最高折扣9%後，折實均呎為23,042元，相較同區指標屋苑形薈，當時二手平均呎價約2.03萬元高逾一成。

去年首推50伙 折實均呎2.3萬

其中5樓G室為該批入場單，屬實用面積221方呎，開放式間隔，當時折實價478.8萬元、折實實呎21,665元；以該單位為例，若最新折實入場價約350萬元，換言之，較原來入場價低約128.8萬元或27%，最新折實呎價亦降至約15,837元。不過，張詩敏未有進一步透露，折實價低於350萬元所涉及單位數量。

張又稱，港島東較少新盤供應，而項目鄰近港鐵筲箕灣站，吸引同區分支家庭客及在港島區上班人士查詢，亦期望吸引大手客注意，惟不考慮將部分單位招租。

天璽．海單日連沽兩伙

其他成交方面，新地（0016） 啟德跑道區天璽．海，昨單日連錄兩宗招標成交，包括3座7樓A室，實用面積1126方呎、4房1套間隔，成交價3278.4萬元，呎價約2.9萬元；另3座8樓B室，實用面積1089方呎、4房1套間隔，成交價3200萬元，呎價同為約2.9萬元。項目本月累售3伙，共吸金逾9700萬元。同系的沙田現樓項目瓏珀山，亦透過招標售出King Tower 1的15樓B室，實用面積943方呎、3房1套間隔，成交價1640萬元、呎價1.73萬元；項目現樓發售迄今累售101伙，套現近21.6億元。

另外，會德豐旗下將軍澳日出康城SEASONS系列，其中PARK SEASONS 2B座37樓F室，實用面積323方呎1房間隔，成交價476.6萬、呎價約1.47萬元；整個系列自今年3月開售至今累售957伙，套現近60億元。

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