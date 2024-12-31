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美聯經理級全年平均花紅創10年新高

【明報專訊】政府「撤辣」及連番減息下，發展商今年積極推盤，地產代理全年生意亦見好轉。美聯集團（1200）日前公布「盈喜」後，昨日宣布派發花紅，其中經理級全年平均花紅創10年新高。另一龍頭代理行中原地產昨亦公布，公司香港住宅部稅後盈利約4.3億元。

美聯稱為回饋同事辛勤付出，向合資格中央專業部門（CPU）及前線文職同事派發年終花紅，表現達標者，主任級或以下可獲發平均1.3個月花紅，經理級或以上可獲發平均1.8個月花紅；累計全年分別派發平均1.8個月及平均2.3個月花紅，當中經理級全年平均花紅更創10年新高。該集團日前更公布「盈喜」，首11個月稅前溢利多於3.5億元及權益持有人應佔淨溢利多於3億元，預計全年扭虧為盈，並有力創出10年新高。

中原香港住宅部稅後盈利約4.3億

中原地產指出，集團今年一二手市場皆創造出驕人業績，今年集團香港住宅部稅後盈利約4.3億元。另中原地產後勤今年首3季主任級或以上可獲1.125個月花紅，屬3年新高，相信今年第四季亦會派發花紅，中原管理層早前決議明年中原地產全線後勤平均加薪4%。

另外，利嘉閣總裁廖偉強指出，該公司今年佣金收入約15億至16億元，較去年全年約12億元增加逾兩成，雖然明年市場並無重點利好消息，惟相信發展商仍會加快推盤，故暫定明年全年目標佣金收入，將與今年15億至16億元相若。他又稱，明年利嘉閣全線後勤將平均加薪4%。

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