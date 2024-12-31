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嘉湖破10日悶局 3房409萬沽18年升3倍

【明報專訊】受節日假期因素影響，天水圍嘉湖山莊本月累錄19宗成交，平均實呎8027元，分別較上月下跌24%及1.7%；而經過10日零成交局面後，近日終開齋打破悶局。中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊麗湖居9座低層D室，實用面積547方呎，3房間隔，以409萬元易手，實呎7477元。原業主2006年10月109萬元購入，持貨約18年，帳面獲利300萬元或約2.8倍。

溱柏兩房「籮底貨」 實呎7346元屋苑新低

另一方面，元朗區過去周末卻錄得6宗二手成交，按周升一倍，個別買家亦入市質素較差及樓層最低層單位（俗稱「籮底貨」）。中原地產區域營業經理王勤學表示，元朗溱柏5座最低層戶，實用面積667方呎，2房1套間隔，以490萬元沽出，實呎7346元，呎價再現屋苑新低。原業主2014年3月467萬元一手買入，持貨約10年，帳面賺23萬元或5%。資料顯示，上述單位呎價，較對上一個最低呎價成交，於上月以600萬元沽出3房戶，呎價7634元低近288元或約4%。

蝶翠峰兩房426萬沽 5年實蝕28%

事實上，部分業主為趕年底套現，不惜蝕讓賣樓。美聯物業首席高級營業經理蔡沚錡表示，元朗蝶翠峰8座中高層B室，實用面積461方呎，兩房間隔，獲區內自住客以426萬元承接，實呎9240元。原業主2019年520萬買入單位，持貨約5年，帳面蝕約94萬或18%，連使費料實蝕約119萬或28%離場。

另美聯助理區域經理馮根明表示，元朗Grand YOHO 3座高層B室，實用面積632方呎，3房間隔，首置區內客以838萬元承接，實呎13,259元。原業主2022年2月1150萬元購入，持貨近3年，帳面蝕約312萬元或27%，惟連使費料實蝕約375萬元或33%。

東涌二手成交量較上月挫26%

其他地區方面，東涌本月交投亦見放緩，暫錄約28宗二手成交，較上月減少約26%。中原地產副分區營業經理曹嘉華表示，東涌裕東苑E座中層8室，實用面積646方呎，屬屋苑最大的3房單位，以442萬元未補價沽出，實呎6842元。買家為「白居二」客，原業主1997年以92.88萬元向房委會一手買入，自用約27年轉售，帳面獲利349.12萬或約3.8倍。

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