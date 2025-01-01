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道爾頓1500萬年租玫瑰崗學校 租期達35年 共涉5.25億

【明報專訊】2023年9月玫瑰崗學校宣布停辦，引發連串風波，而持有東半山司徒拔道41B號前玫瑰崗校舍地皮的道明會，與接辦的道爾頓學校，雙方簽訂的租約內容近日曝光。據悉，雙方合共簽訂35年租約，期內每年租金高達1500萬元，即平均每月租金125萬元，而期內總租金收入更高達5.25億元。

明報記者

對於上述地皮是否存有轉讓或出租限制，地政總署回覆本報查詢時指出，司徒拔道第41B號用地位於內地段第3550號餘段及其增批部分，有關地契的租賃期由1933年開始，為期75年及可續期75年，沒有轉讓（包括出租）限制。

政府1933年9.25萬 出售內地段第3550號

該署又稱，政府於1933年透過公開拍賣形式以9.25萬元出售內地段第3550號，其後批出的3項增批部分的地價分別為53.625萬元、35.1萬元及84萬元，而按照《政府租契條例》（第40章），有關地段現時應繳地稅為每年約50.3萬元。

據道爾頓學校網頁資料，司徒拔道41B號校舍佔地約9.5萬方呎，主樓面積約26萬方呎，另有約3萬方呎的新翼建築，校園亦設約6萬方呎露天空間及1.5萬方呎的有蓋區域。

有關地段現時每年應繳逾50萬地稅

據悉，持有該地的道明會與道爾頓簽定之租約，由2024年9月1日至2059年8月31日，為期35年，期內每年租金劃一為1500萬元，即平均月租約125萬元。換言之，整個租約期內總租金收入涉及約5.25億元。

據道爾頓早前接受本報訪問時曾指出，學校現時一至六年級共有9班，合共約100多人，連同國際課程的200多人，全校約有400名學生。據該校網頁資料，學校現時國際課程每年學費由19.58萬至19.8萬元不等，另加不設退款的建校年費3.7萬至4.5萬元，而環球本地課程小學一至六年級現時每年學費則為7.8萬元。事實上，本報早在2023年9月玫瑰崗公布停辦時，已向道爾頓方面查詢是否會租用校舍、雙方有何協議條款，當時該校回覆指出，將會提供補貼支持道明會修士和宗教重要工作，確保他們能夠在香港和澳門等地延續使命，道明會則稱，是次協作安排絕對沒有商業考慮，稱道明會為非牟利宗教機構，在本港擁有悠久歷史，可追溯至二十世紀修士遠道而來東亞地區服務傳教建校。

值得一提的是，近年本港對國際學校需求大增，不少國際學校以大額租金租用校舍，如由前「凱莉山」董事創辦的「立德書院」，2022年就向陳樹渠家族租用鄰近九龍塘的達之路10號陳樹渠紀念中學舊校舍，16年租約期總租金合共至少逾4.5億元，租客更承諾投入超過8000萬元為舊校舍翻新，並改建為一所國際學校。

[香港地產]

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