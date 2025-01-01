屯門天生樓3房698萬沽 3年半實蝕26%

【明報專訊】個別半新盤年底前再錄二手蝕讓，美聯高級分區營業經理羅立恒表示，屯門天生樓中層C室，實用575方呎，3房間隔，以698萬元易手，實呎1.21萬元。原業主2021年以約880萬元購入，帳面蝕讓約182萬元或21%，連使費料實蝕約230萬元或26%。
此外，中原高級分區營業經理鍾宏遠表示，屯門上月錄約115宗二手成交，按月回落約14%，其中屯門大興花園2期5座低層C室，實用464方呎兩房間隔，附連租約，每月租金1.2萬元，租期至2026年屆滿。原業主早前以370萬元放盤，惟不設睇樓，近日以350萬元沽出，實呎7543元。新買家為投資客，趁定存到期立即轉買磚頭，以成交價計，可享約4.1厘租金回報。原業主2012年3月198.5萬元購入，帳面獲利151.5萬元或76%。
另中原分區營業經理余仲平表示，荃灣荃威花園B座高層08室，實用555方呎兩房間隔，獲上車客以366萬元承接，實呎6594元。原業主2002年8月80萬元買入，持貨約22年，帳面大賺286萬元或約3.6倍。
美聯高級區域營業董事莫子淦稱，荃灣柏傲灣上月錄約4宗成交，新錄1B座高層D室，實用488方呎，兩房間隔，獲區內分支家庭以825萬元承接，實呎近1.7萬元。原業主2017年702.1萬一手購入，持貨約7年帳賺約122.9萬元或18%。