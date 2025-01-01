moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

屯門天生樓3房698萬沽 3年半實蝕26%

【明報專訊】個別半新盤年底前再錄二手蝕讓，美聯高級分區營業經理羅立恒表示，屯門天生樓中層C室，實用575方呎，3房間隔，以698萬元易手，實呎1.21萬元。原業主2021年以約880萬元購入，帳面蝕讓約182萬元或21%，連使費料實蝕約230萬元或26%。

投資客無睇樓 350萬購大興兩房連約戶

此外，中原高級分區營業經理鍾宏遠表示，屯門上月錄約115宗二手成交，按月回落約14%，其中屯門大興花園2期5座低層C室，實用464方呎兩房間隔，附連租約，每月租金1.2萬元，租期至2026年屆滿。原業主早前以370萬元放盤，惟不設睇樓，近日以350萬元沽出，實呎7543元。新買家為投資客，趁定存到期立即轉買磚頭，以成交價計，可享約4.1厘租金回報。原業主2012年3月198.5萬元購入，帳面獲利151.5萬元或76%。

荃威兩房366萬沽 22年升3.6倍

另中原分區營業經理余仲平表示，荃灣荃威花園B座高層08室，實用555方呎兩房間隔，獲上車客以366萬元承接，實呎6594元。原業主2002年8月80萬元買入，持貨約22年，帳面大賺286萬元或約3.6倍。

柏傲灣兩房825萬易手 帳賺123萬

美聯高級區域營業董事莫子淦稱，荃灣柏傲灣上月錄約4宗成交，新錄1B座高層D室，實用488方呎，兩房間隔，獲區內分支家庭以825萬元承接，實呎近1.7萬元。原業主2017年702.1萬一手購入，持貨約7年帳賺約122.9萬元或18%。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款