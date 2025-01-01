Blue Coast II除夕沽兩伙 內地家長入市

【明報專訊】一手成交在節日因素下繼續淡靜，昨日大除夕，一手市場共錄約12宗成交。綜合市場資訊，上月累錄逾690宗新盤成交，按月跌近30%。總結2024年，全年一手市場料錄約15,830宗成交，較2023年約10,785宗，按年多約5045宗，升幅約47%。長實（1113）與港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，於昨日大除夕再沽兩伙，共套現近2700萬元，包括第5座11樓B室，實用781方呎3房1套間隔，據了解獲內地家長客以約1732.7萬元、呎價逾2.2萬元購入，以供女兒日後來港升學居住，同時作長遠投資。整個系列共1200伙，去年全年累售857伙，套現145億元。