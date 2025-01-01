羅德丞妻女3050萬入市甘苑3房戶

資料顯示，上述物業為中半山堅尼地道32號甘苑低層B室，實用面積1540方呎，3房間隔，上月中以3050萬元易手，實呎19,805元，屬市價水平。而新買家則以寶城香港物業有限公司（Bull City Limited）作登記，公司董事包括張慧瑜（Cheung Wai Yu Wendy）及羅孔君（Lo Jane Curzon），前者為已故大慈善家張祝珊孫女，兼羅德丞妻子，而後者除為羅德丞女兒外，亦為現任地產代理監管局副主席，並剛卸任監警會委員。至於物業原業主則於2001年以850萬元購入，帳面獲利2200萬元，賺幅高達2.5倍。

「鞋王」3680萬沽君臨天下3房

另一方面，市場亦有個別名人沽售豪宅物業。資料顯示，九龍站君臨天下2座高層B室，實用面積1061方呎，3房1套間隔，上月中以3680萬元售出，實呎34,684元，原業主為Excelsior Limited，董事包括有「鞋王」之稱的資深投資者鄺海鑾及相關人士，於2007年以2600萬元購入有關物業，持貨至今約17年，現帳面獲利1080萬元，期內物業升值約42%。

[香港地產]