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十大焦點新盤涉1.07萬伙 聚焦啟德 長實跑道區新盤今季料對撼新地天璽‧天2期

【明報專訊】踏入2025年，據本報統計，今年有機會登場的10個焦點新盤、共涉單位逾1.07萬伙，其中啟德將再成主戰場；兩大龍頭發展商──長實（1113）首度插旗跑道區的Victoria Blossom第1期，以及新地（0016）天璽‧天第2期，有機會於第一季交鋒。至於新供應向來最多的新界及將軍澳區，規模最大全新盤為信置（0083）牽頭的將軍澳日出康城第13期，單位總數達2550伙。業界分析稱，今年對樓市的利好因素較多，推算全年一手私宅成交可望達1.8萬宗，較2024年全年錄約1.58萬宗，增加逾一成。

明報記者 林可為

今年新盤戰估計在啟德掀起序幕，屬長實首個啟德樓盤、前臨維港的Victoria Blossom第1期，去年底已獲批預售樓花涉307伙，主打兩房及3房戶，長實執行董事趙國雄曾表示，本港樓市已觸底，料推盤時開價「不需再掟深水炸彈」。

作為長實「老對手」的新地，乘旗下天璽‧天第1期去年大開紅盤餘威，涉584伙的第2期，早前同樣已獲批預售樓花同意書，有機會與Victoria Blossom第1期對撼。另可留意的是，跑道區規模最大、預計今年推出的全新盤，為恒地（0012）及中海外（0688）等牽頭發展的承豐道18號項目，單位總數達2060伙，估計會分階段登場。

新世界擬推港島南岸5期皇都兩港島盤

港島方面，近期高層人事變動頻繁的新世界（0017），今年有機會推出兩個全新盤，規模較大為與麗展（0488）、港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸第5期，涉825伙，賣點是位處港鐵站、大型商場上蓋，早前已獲批預售樓花同意書，是繼長實去年推出Blue Coast系列後，港島南岸今年焦點盤。

此外，屬舊契項目的北角皇都（皇都戲院住宅重建項目），第1期提供約388伙，戶型多元化，短期內將上載樓書，設於港島的示範單位亦準備就緒。項目最大亮點，是屬本港罕見含歷史建築物保育元素的住宅發展，而原皇都戲院將活化成文藝表演場地。

信置日出康城13期2550伙蓄勢待發

至於新界及將軍澳區，今年將會推出的主要新盤，為信置牽頭，與嘉里（0683）、港鐵等合作的日出康城第13期，提供2550伙，涵蓋1房至4房，當中以兩房戶為主打，屬信置今年重點新盤。

新界另一焦點全新盤，為新地旗下西貢十四鄉海映路8號第1A、1B期，共提供1575伙，屬該區歷來最大規模私宅發展，戶型多元化、擁有寧靜清幽自然環境，是項目最大賣點。整個項目分數期發展，預料提供逾9000伙，毗鄰以運動、休閒餐飲為主題的GO PARK。

分析：今年一手成交料1.8萬宗 升逾一成

利嘉閣總裁廖偉強認為，中美兩國角力雖然激烈，但對樓市的利好因素仍多於利淡；除政府全面「撤辣」、步入減息期、租金續升吸引投資客入市，以及政府積極吸納境外優才帶動住屋需求外，深圳早前推出「一簽多行」亦有助帶動實體經濟，若之後擴展至大灣區其他城市，帶來的經濟效應將更可觀，發展商會趁市况有起色，加緊推盤以減少手頭庫存。廖估計2025年整體一手私宅成交有機會回升至約1.8萬宗，較2024年全年錄約1.58萬宗，按年增逾一成，整體樓價可望錄逾5%升幅。

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