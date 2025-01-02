BEACON  PEAK快上樓書 擬月內賣

此外，由協成行發展、日前已預告在春節前推售的筲箕灣傲華，據悉今日公布新價單，據悉個別開放式戶折實價或低於350萬元。上述兩個市區新盤同屬現樓，挾即買即住優勢，以吸引客源。

早於2022年獲批預售的BEACON PEAK、已屆現樓；世茂旗下傲成銷售及市場策劃總監汪子恩表示，BEACON PEAK屬分層項目，而延坪道9號2期則是別墅洋房，現階段推售第1期涉332伙，單位實用約700至3000方呎（特色大戶），間隔兩房1套至4房3套設計，擬以招標形式推出。汪指出，由於項目具地理優勢，開價將參考同區項目，分層戶呎價有信心挑戰九龍豪宅新高。

凱和山單日售5伙 吸金2560萬

元旦日新盤市場銷情平穩，全日錄得約20宗成交，其中路勁（1098）等發展的屯門掃管笏現樓凱和山售出5伙，屬1房至3房戶，成交價410萬至653萬餘元、實呎9459元至1.13萬元、套現逾2560萬元；路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，凱和山過去兩周售出122伙。

Blue Coast II兩房擬提價5%

長實（1113）和港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，亦錄成交；市場消息指出，有買家購入一伙實用474方呎兩房戶，擬贈送給女兒作新婚之用，涉資約1000萬元，實呎逾2.1萬元。據悉，發展商稍後將上調兩房戶售價，加幅約5%。

天璽．海啟德海灣元旦同錄成交

九龍方面，新地（0016）啟德跑道區天璽．海，以招標售出第3座22樓B室，4房1套間隔，實用1089方呎，成交價3906.8萬元，實呎3.58萬元。

另外，嘉華（0173）牽頭的跑道區啟德海灣，亦售出第2B座20樓G室，實用432方呎兩房戶，成交價746萬元、實呎1.72萬元，買家購入單位擬作長線收租。