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瓏門3房1050萬沽 業主料微蝕

【明報專訊】踏入2025年，整體二手交投市况依然平淡，其中一宗成交來自屯門指標屋苑瓏門；美聯區域營業董事梁浩文表示，瓏門第1座中層A室，實用718方呎3房間隔，原業主早前以1200萬元放售，新近獲準買家垂青，議價後減價150萬元或12.5%後，以1050萬元易手、實呎14,624元；原業主2016年以1058萬元購入，持貨約8年，帳面蝕約8萬元或0.8%，若計及其他使費，有可能實蝕約50萬元或近5%離場。

實用面積718呎 呎售1.46萬

另有投資者趁市淡「執平貨」。資料顯示，觀塘凱滙連錄兩宗蝕讓，並由同一組買家購入，其中第1座中層L室，實用593方呎兩房間隔，以940萬元易手、實呎15,852元；原業主2018年12月以1117.69萬元一手購入，持貨逾6年帳面蝕約177.69萬元或16%。另凱滙第2座中層F室，實用594方呎，以950萬元易手、實呎15,993元；原業主2018年12月以1130.72萬元一手購入，持貨同樣逾6年帳面蝕約180.72萬元或16%。

美容集團老闆1890萬掃凱滙兩伙

資料顯示，上述兩單位均由陳雅晶（CHAN NGA CHING CRYSTAL）購入，姓名與本地連鎖美容集團雪纖瘦老闆陳雅晶相同，相信為同一人，購入兩單位涉資約1890萬元。

翻查資料，陳氏鍾情磚頭，2018年曾以7912.8萬元購入沙田九肚麗坪路雲端雙號屋，實用2582方呎4房間隔、連約469方呎花園及565方呎天台，惟物業已於上月「甩名」。

星匯居兩房放盤即日售650萬

此外，香港置業首席聯席董事曾家輝稱，長沙灣星匯居新近錄得兩房戶成交，第1座中層B室，實用505方呎，原業主以700萬元放盤，即日獲同區客承接，經議價後減50萬元或7%，以650萬元成交、實呎12,871元，新買家為首置客，睇樓1次後購入；原業主2007年11月以約418.5萬元購入，持貨逾17年帳面賺約231.5萬元或55%。

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