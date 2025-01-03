moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

傲華30伙劈價25%重推 折實均呎1.7萬 220呎折實335萬入場 13伙開放式低於400萬

【明報專訊】踏入2025年，有發展商減價重推旗下新盤，其中協成行筲箕灣現樓項目傲華，日前已對外開放現樓示範單位，最新公布涉50伙的更新版價單，整批折實均呎由2023年6月首推時的23,042元，降至最新的19,544元，減幅約15%。可留意是，更新版價單的其中30伙將以優惠價推出，220方呎開放式戶折實335萬元入場、折實呎價15,232元，為2013年一手例生效後、港島新盤有紀錄入場新低。若以上述30伙計，最新折實均呎約17,180元，較一年半前約2.3萬元劈約25%。

明報記者 江俊洋

該30伙減價後，折實均呎貼近同區樓齡約11年、同為協成行發展的遠晴二手均呎水平。值得留意，連同上述入場單位，折實價低於400萬元的單位佔13伙，均屬開放式戶，而更新版50伙價單中，其中20伙無減價單位，包括4伙兩房戶。提供156伙的傲華，早於2023年6月以樓花形式推出，首批價單涉50伙，但一直未有公布銷售安排，至今已屆現樓。協成行副董事總經理方添輝表示，項目自本周一起向公眾開放現樓示範單位後，累錄逾1000人次參觀，昨日公布更新版價單涉50伙。本報翻查資料，今次更新版價單，與2023年6月首張價單的單位一樣，涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積220至456方呎，定價368.2萬至1251.4萬元，以最高9%折扣計，折實價335.1萬至1138.8萬元，折實呎價15,232至24,974元。

劈價後入場單位11年港島新低

當中30伙以優惠價推出，折實均呎約17,180元，較約一年半前約22,958元，實際上有約25%折讓。該30伙的入場單位為5樓C室，實用面積220方呎開放式間隔，最新定價368.2萬元，以9%折扣計，折實價335.1萬元，折實呎價15,232元，為2013年一手例生效後、港島新盤區有紀錄入場新低。可留意是，該單位2023年首推時，折實價490萬元、折實呎價22,273元，換言之最新折實價有約32%減幅（見表）。

50伙更新價單折實均呎19544元

當被問到項目是否「劈價」重推，協成行物業銷售主管張詩敏表示，項目價錢根據市况調節而作出優惠，亦有不同付款方式吸引不同買家，預計短期內公布銷售安排及於春節前開售。更新版價單將提供5項付款方法予不同買家選擇，總折扣由5%至9%，其中「120天現金付款計劃」及「180天醫護專業付款計劃」同樣提供最高折扣率9%。張亦指出，鑑於樓盤鄰近醫院，故推出針對醫護人員的付款方式，凡本港已註冊的醫護專業人員均可受惠，成交期有180天，較一般買家成交期60天為長。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款