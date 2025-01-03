GRAND SEASONS 最快下周一開價

會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，今期單位定價料較上一期的PARK SEASONS有約5%提價空間，將參考單位景觀及同系屋苑呎價等。GRAND SEASONS標準戶型佔625伙，涵蓋1房至3房1套間隔，實用面積由322至716方呎，主打兩房戶、共385伙，佔全盤59%；另設25伙特色戶，實用面積283至716方呎。值得留意，是次推出實用面積716方呎的3房1套單位，為整個SEASONS系列中面積最大的戶型。

黃金海灣．珀岸擬下周開價

此外，去年7月開售、旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣，亦部署開售第2期黃金海灣．珀岸，項目樓花期約11個月，提供631伙，單位實用面積由269至1329方呎，另設58伙特色戶，並已上載樓書，今日將對傳媒開放示範單位。旭日國際開發部董事總經理李炳餘稱，最快下周開價，於春節前公布銷售安排，定價將考慮短樓花期、約九成單位可享海景及戶型等因素。至於1期意嵐迄今累售445伙，套現約15.3億元，平均成交呎價約1.1萬元。

港島豪宅新盤新一年連錄成交，合景泰富（1813）與龍光（3380）合作發展、已屆現樓的鴨脷洲凱玥，最新標售第2座12樓B室，實用面積2604方呎4房4套間隔，連車位成交價8332.8萬元、實呎3.2萬元，為樓盤今年首宗成交。

另外，黃竹坑港島南岸、路勁（1098）等發展的晉環，單日連沽3伙實用面積290方呎的開放式戶，套現逾2025萬元，相關單位為1B座23、28及37樓B室，成交價662.4萬至694.1萬元、實呎2.28萬至2.39萬元。