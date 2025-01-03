moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒地羅便臣道90至92號申強拍 估值逾2.5億

【明報專訊】踏入新一年數天，土地審裁處已收到今年首宗強拍申請，恒地（0012）就西半山羅便臣道90至92號項目提出強拍申請，目前恒地只持有約69.23%的業權，受惠於《強拍修訂條例》生效，恒地提出將毗鄰兩個地段一併作強拍申請，令平均持有業權提高至91.67%，達到強拍門檻，項目估值逾2.53億元。

據申請文件顯示，羅便臣道90至92號地盤面積約6212方呎，於1966年落成，樓齡約59年。強拍修訂條例於上月初生效，容許申請人合併比鄰地盤申請強拍，因此恒地連同毗鄰兩個地盤，分別羅便臣道88號，以及羅便臣道94至96號一併遞交強拍申請，令恒地整個地段平均持有業權提高至91.67%，達強拍申請門檻。

此外，再有投資者放售商用物業，仲量聯行獲業主委託為獨家代理，將以私人協約方式出售紅磡環海街11號海名軒商業平台3樓全層，市場估值約1.5億元，呎價近8100元。上述物業由施羅德基金持有，3樓全層為非住宅用途的商業樓層，面積18,520方呎，物業用家可優先使用位於地下一層的3個停車位，另可使用1樓下層的兩個貨車位，以及1樓上層的四個上落貨停車位作商業用途。物業現已交吉，將按「現狀」連准用約（如有）出售，並連同其內的附著物、裝置及動產一併出售。

施羅德基金放售海名軒3樓 市值1.5億

翻查資料，鵬里資產管理2018年向資深投資者林子峰以約11.6億元購入3、5及6樓，總樓面約7.7萬方呎，呎價約1.5萬元，即今次放售樓層平均呎價近8100元，較近7年前買入平均呎價低約45%。

及後鵬里資產管理被施羅德基金收購，施羅德基金2023年初放售上述物業，當時市值逾11.55億元，但未能成功售出。另市場消息指出，由已故「舖王」鄧成波的家族成員持有的尖沙嘴加連威老道32A號全幢，面積約3560方呎，據悉早前銀主以約7000萬元售出，呎價約1.97萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款