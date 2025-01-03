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嘉湖今年開齋 3房468萬易手

【明報專訊】踏入2025年後十大屋苑中陸續錄得今年首宗成交，其中天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園亦先後於今年開齋。祥益地產高級經理謝利官指出，嘉湖山莊美湖居1座中層B室，實用面積623方呎，3房1套間隔，獲區內換樓客以468萬元承接，實呎7512元。原業主1999年215萬元購入，持貨近26年帳面升253萬元或約1.2倍。

映灣園兩房元旦日550萬沽

此外，中原地產副分區營業經理經理張奇瑋表示，映灣園7座中層C室，實用面積548方呎，2房間隔，元旦日以550萬元易手，實呎10,036元，為屋苑今年首宗成交。原業主2013年506萬元購入，帳面升44萬元或9%。

另外，中原地產區域營業經理王勤學透露，元旦日元朗連錄5宗二手成交，其中朗屏8號3座中層B室，實用面積491方呎，兩房間隔，採開放式廚房設計，以565萬元沽出，實呎11,507元，做價為屋苑2房二手新低。原業主2016年11月637.1萬元一手買入，持貨約8年帳面蝕72.1萬元或11%，連使費料實蝕99萬元或16%。

豪宅屋苑方面，利嘉閣地產分區董事梁國樑稱，跑馬地比華利山H座高層1室，連車位以3380萬元售出，實用面積1386方呎，原則採4房雙套連工人套房間隔，望開揚大球場景觀，實呎24,387元。原業主1992年約600萬元買入，帳面獲利約2780萬元或4.6倍。

港地產代理人數連跌8月 全年累跌近一成

地產代理監管局昨日公布，截至去年12月31日止，全港地產代理為38,482人（包括20,617個營業員牌照及17,865個地產代理（個人）牌照），按月減35人或不足0.1%，連跌8個月，共流失691人或1.76%，並按年減少1093人或2.76%，以及較2022年2月高峰期42,408人，累減3926人或9.26%。至於反映代理分行數目的營業詳情說明書數目共6722份，按月減29份或0.43%，按年則減326份或4.63%，並較2021年12月高峰期少521份或7.19%。

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