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新盤戰揭幕 GRAND SEASONS擬首推130伙 皇都上樓書 先推高層大戶招標

【明報專訊】踏入2025年不足一周，新一輪新盤戰已經拉開序幕；樓花期長約13個月、會德豐地產與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城GRAND SEASONS，最快下周一（1月6日）開價，首推料涉130伙，成集團今年新盤「頭炮」。至於新世界（0017）旗下北角皇都，以及嘉里（0683）牽頭發展的黃竹坑站港島南岸海盈山，亦各有新部署；前者已上載樓書，計劃先推高層大單位招標，海盈山擬下周推出新價單。

明報記者 江俊洋 林尚民 趙頌明

2024年全年累積售逾1800伙、吸金總額逾220億元的會德豐地產，集團副主席兼常務董事黃光耀透露，旗下4至5個全新項目將於今年內推出，涉逾2400伙，而搶閘登場的GRAND SEASONS，即日開放設於尖沙嘴港威大廈的示範單位。

黃光耀續指出，GRAND SEASONS首推單位將不少於130伙，涵蓋1房至3房1套戶型。

SEASONS系列累售962伙 套近60億

此外，同系PARK SEASONS第2B座17樓C室，實用面積451方呎兩房間隔，最新以660.3萬元售出、實呎1.46萬元；分3期發展的SEASONS系列共提供1985伙，去年3月開售至今累售962伙，套現近59.8億元。

市區方面，被視為新世界「重頭戲」的皇都已上載樓書，整個項目設有住宅、寫字樓、零售及屬保育活化的皇都戲院部分，而住宅部分樓花期長約23個月，設388伙，27樓或以上名為Victoria Zone，27樓以下為Signature Zone。

新世界營業及市務（特別項目）部總經理何家欣表示，Victoria Zone包括24伙精選單位，實用面積834至1522方呎，屬3至4房大戶，大部分可享維港海景，即日開放設於鰂魚涌的示範單位，予貴賓預約參觀，為一個實用面積1246方呎4房單位，有望新春前推出招標，售價參考港島超級豪宅，個別特色戶或挑戰港島東新高。

海盈山擬下周加推 新春前賣

至於另一已屆現樓的鐵路盤、港島南岸海盈山，嘉里物業銷售及市場策劃總監盧永俊表示，項目最快下周加推，擬於農曆新年前銷售，即日開放現樓示範單位予公眾參觀，將以市價推售；項目2023年7月以樓花開售至今累沽58伙、套現約12億元。另旭日旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣‧珀岸，亦擬下周開價，首批將不少於127伙。

ONE STANLEY林海山城同錄成交

豪宅方面，建灝旗下赤柱ONE STANLEY，獲專才客以5254萬元購入第2座地下及1樓A室花園複式大宅，實用面積1826方呎4房雙套、連花園特色戶，實呎2.87萬元。

同時，香港興業（0480）和希慎（0014）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，新售出第8座3樓A室，實用面積1090方呎3房1套戶，成交價1708.8萬元，實呎1.56萬元。

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