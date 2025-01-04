食品分銷商5300萬購油塘工廈單位

資料顯示，亞洲富思是本港食品及飲料雜貨分銷商，在食品及飲料雜貨分銷行業擁有逾40年經驗；據悉，該公司目前租用美塘工業大廈UG全層，不排除購入上述物業作自用。至於單位原業主，為伯誠投資有限公司，其註冊董事包括香港玩具廠商會會長柯曉泉等，於2004年8月以523萬元購入，持貨逾20年，帳面賺4777萬元或逾9.1倍。

面積逾1.42萬呎 呎價3720元

另外，由台灣人氣YouTuber滴妹所開辦的手搖店「再睡5分鐘」，將在香港設店，上月以月租約13.2萬元，承租旺角豉油街50號富達大廈地下6號舖，面積約511方呎，呎租約258元。

「再睡5分鐘」插旗旺角 13萬租舖

翻查資料，上述商舖原由內地著名茶飲店「檸季手打檸檬茶」租用，於去年5月以月租12萬元租用，惟開店不足半年已遷出，業主隨後加租一成放租，由手搖店承租。