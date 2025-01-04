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清水灣大廈重建申寬高限 擬建14伙大宅

【明報專訊】原由已故影視大享「六叔」邵逸夫夫人、「六嬸」方逸華持有的西貢清水灣大廈G座及H座，早前已獲准重建，有關方面上月底就項目新發展，向城規會提出放寬高度限制18%，以符合法定建築規例和要求，現正計劃興建14伙逾1800方呎大宅、涉總樓面約2.53萬方呎。 

單位平均面積料1812呎

據城規會文件顯示，申請地點位於西貢嘉澍路8號清水灣大廈G座及H座，地盤面積約1.69萬方呎；申請人以地積比率1.5倍發展，計劃重建兩幢6層高住宅大廈，建築物高度由原先18米（主水平基準上，下同），申請放寬至21.2米。另外，上蓋覆蓋由30%放寬至約34.034%。

申請公司董事包括「六嬸」生前助手

項目計劃興建14伙、平均面積約1812方呎的住宅單位，相關面積較2019年獲批方案、約1722方呎，些微增加90方呎或約5%，但總樓面維持約2.53萬方呎，預期2028年底落成。是次提出申請的雋傑有限公司，註冊董事包括「六嬸」生前的助手、邵氏董事總經理陳偉文等。

申請人表示，項目早於2019年已獲批發展方案，惟該方案忽略連串互相影響的技術問題，導致不能符合相關法定建築規例，以及中電的要求，當中包括需全面了解嘉澍路與申請地塊之間高低差異甚大的影響性，需要提供一所有樓底高度要求的電力變壓房，和其特定斜度要求的運送設備及維修通道等。同時，因應市場對樓底高住宅單位的渴求，因而希望優化發展方案。

西營盤商住樓獲1.4億洽購全幢

另一方面，市場消息指出，西營盤皇后大道西265至267號單幢商住物業，獲買家以約1.4億元出價洽購全幢，據悉洽購已至尾聲，以全幢物業總樓面15,175方呎計，折合呎價約9200元。資料顯示，上述物業名為Flora Court，於1994年落成，樓齡約30年，鄰近港鐵西營盤站，現時為一幢23層高商住物業，地下為商舖，樓上為住宅，一層一伙設計，每伙實用面積約313方呎，目前由從事建築工程的南美堅記陳氏家族持有，一直用作收租用途。

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