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傲華加推17伙 折實均呎17527元

【明報專訊】踏入2025年數天，多家發展商部署推售新盤，由協成行發展的筲箕灣東大街傲華，搶閘成為今年新盤頭炮，項目昨日加推價單2號共17伙，並上載銷售安排，鐵定於本周三（8日）、以先到先得方式，發售47伙。另兩大焦點盤、會德豐將軍澳日出康城GRAND SEASONS，以及旭日國際屯門青山灣黃金海灣‧珀岸，兩盤已對外開放示範單位，據悉參觀人流亦多，兩盤最快於明日開價。

周三先到先得形式發售47伙

已屆現樓傲華，上周劈價重推單位，市場反應不俗。協成行副董事總經理方添輝表示，自傲華公布價單後，至今錄得約500組準買家參觀及查詢，因應市場反應，昨日加推價單2號共17伙，包括11個開放式單位及6個1房單位，當中涉及兩個全新戶型B室及D室，價單售價由368.2萬至676.5萬元，以最高折扣優惠9%計，折實售價由335.1萬至615.6萬元，折實呎價15,232至19,000元，折實平均呎價17,527元。

GRAND SEASONS珀岸最快日內開價

協成行物業銷售主管張詩敏表示，傲華昨日上載銷售安排，將於本周三（8日）以先到先得的方式發售47伙，單位以開放式及一房戶型為主，F室兩房戶、G室開放式單位、及H室一房單位，暫未列入是次銷售安排內。

另兩大焦點新盤，樓花期長約13個月、會德豐與港鐵（0066）合作的GRAND SEASONS，以及旭日屯門黃金海灣‧珀岸，樓花期約10個月，兩新盤已對外開放示範單位，據悉兩盤參觀人流亦多，兩盤最快於明天開價，部署於春節前開售。

帝景灣連平台戶2280萬易手

二手市况淡靜，續錄蝕讓成交。美聯高級分區營業經理梁傑表示，將軍澳帝景灣錄特色戶蝕讓成交，單位為3座低層，實用面積1022方呎，屬3房1套連儲物室間隔，附設1488方呎平台，原業主早前以2380萬元放售，隨即獲區內換樓客洽詢，雙方議價後減價100萬元或約4%，終以2280萬元易手，折合實呎22,309元。

據悉，買家鍾情特色戶，睇樓多時，見上述單位間隔實用，平台活動空間闊落，價錢符合預算，所以議價後承接單位。而原業主2015年9月以2660.7萬元一手購入，持貨逾9年，轉手帳蝕約380.7萬元或約14%，若計及駛費等，實際蝕逾516萬元或19%。

[香港地產]

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