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萬科部署推兩新界盤 涉1890伙 馬窩項目採「三梯台」佈局 增屋苑通風採光度

【明報專訊】踏入2025年，發展商密鑼緊鼓部署開盤，今年新界其中一個矚目全新大盤、屬萬科香港牽頭的大埔馬窩項目，單位總數1650伙，屬同區6年來最具規模新盤；萬科香港董事總經理周銘禧接受訪問指出，馬窩項目的最大亮點，是設計團隊利用大埔天然山巒的高低差異，將屋苑各幢住宅大廈，錯落有致地坐落於三大梯台之上（Deck），令各座單位均享獨特景觀，亦增強屋苑的通風和採光度，合乎環保理念，而項目約70%單位，屬1房和兩房設計。連同涉240伙的沙田顯和里項目，萬科香港今年計劃推出的兩個新界新盤，共涉1890伙。

明報記者 林可為

去年已獲批預售樓花的馬窩項目，是萬科香港繼同系屯門掃管笏上源後（涉1154伙），近年在本港發展的最大住宅項目，樓花期長約14至18個月。對於在大埔成功插旗，周銘禧指出：「大埔地理位置恰到好處，沿東鐵線南下可直達九龍、港島；北上經羅湖或落馬洲進入深圳，亦相當方便，無論南下、北上皆屬『30分鐘生活圈』。」

周銘禧：大埔南下市區北上內地皆便利

分為3期發展的馬窩項目，單位總數達1650伙，涵蓋開放式至4房間隔，亦備有連天台或花園等特色戶，主打的1房及兩房戶，佔全盤單位總數約70%，稍後啟動推廣宣傳攻勢。周表示，項目料上半年起分階段推出，是大埔區6年來最具規模的全新盤。

約七成單位屬一房兩房設計

翻查資料，大埔區內對上一個開售的大型新盤，為中海外（0688）於2019年1月開售的山塘路天鑽，共涉1620伙。

被問及屋苑設計上最大亮點，周銘禧透露，項目依山而建，建築設計團隊根據自然地勢的高低差異，讓各幢住宅大廈、住客會所分別坐落於3個梯台之上，而為貫徹綠色健康生活理念，會所設有約200米長的緩跑徑圍繞戶外泳池，與屋苑外圍的翠綠山巒融匯。

此外，各梯台之間均有有蓋電梯連接，住戶外出或回家時均不需日曬雨淋。他強調，屋苑採用梯台式設計的另一優點，是讓各座大廈均享有不同景觀，並有助提升單位室內的通風、採光度，合乎環保理念。

目標客源方面，周銘禧認為，預料除可吸引大埔同區、沙田、粉嶺及上水一帶的用家外，由於馬窩與中文大學、教育大學、白石角科學園，均相距不遠，估計可吸引擬買樓收租的投資客；同時，作為東鐵沿線大型新盤，相信亦可獲內地專才的垂青。

翻查資料，萬科香港牽頭的財團，是於2020年夏天以逾37.05億元，購入項目所處的馬窩地皮，以可建總樓面逾78萬方呎計，每方呎樓面價4700餘元，屬當時市場估值預期之內。

沙田顯和里項目涉240伙 主打中小戶

萬科香港計劃今年推出的另一個全新樓盤，為與永泰地產（0369）合作的沙田顯和里項目，涉及240伙，主打中小型單位，樓花期長約20個月，現正申請預售樓花；項目於2022年9月以逾7.86億元的作價投得，以可建樓面逾8.93萬方呎計，每方呎樓面價8800餘元。

[發展商專訪]

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