今年首周末十大屋苑5成交 6屋苑「吞蛋」

太古城3房1358萬沽 業主料輸9%

港島三大指標屋苑中，鰂魚涌太古城本月暫錄約4宗成交，中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城美菊閣高層C室，實用面積897方呎3房1套間隔，原業主叫價1400萬元，議價後減價42萬元或3%，以1358萬元沽出、實呎15,139元；原業主於2016年8月以1410萬元購入，持貨8年多，帳面蝕52萬元或3.7%，連使費有可能實蝕約133萬元或9%。

另據美聯統計，2025年首個周末兩日，十大屋苑亦錄約5宗成交，按周減少兩宗或28.6%，屬自去年5月11日及12日周末後的34個周末新低。

龍門居未補價3房426萬沽 18年升5倍

新界二手成交方面，祥益地產區域董事黃慶德稱，屯門大型居屋之一龍門居，新錄區內綠表客以426.8萬元（未補地價）購入第9座高層K室，屬實用面積592方呎3房間隔、折合實呎7209元，為屋苑今年首宗成交；原業主2007年以74.09萬元購入（未補地價），持貨約18年，帳面賺352.71萬元或近5倍。

代理指天璽極高層4房呎租百元

農曆新年將至，市區豪宅租務市况仍活躍；代理消息稱，九龍站天璽新錄大額租務成交，為天鑽璽極高層A室，實用面積1451方呎4房1套連儲物室間隔，以約15萬元獲承租，實用呎租約103元，料為屋苑近年呎租新高；業主於2018年9月以1.08億元購入，享租金回報率約1.7厘。

翻查資料，九龍站屋苑對上一次錄得呎租逾100元的租賃成交，應為2018年9月，為天璽高層一個實用1443方呎4房戶，當時以約16萬元租出，實用呎租約111元；可留意的是，當時正值高鐵通車在即，帶動周邊物業租賃。