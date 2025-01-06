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澐璟今年首錄成交 3房5528萬沽

【明報專訊】2025年首個周末新盤交投平淡，綜合市場資訊，過去兩日（1月4及5日），累錄近30宗一手成交，與對上一個周末相若（2024年12月28及29日），而多個新盤陸續開齋；華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，新售出第8座33樓A室，實用1523方呎3房1套間隔、連私人升降機大堂，成交價5528.49萬元，實呎3.63萬元，買家成交期180日；項目自2022年底開售至今累沽302伙，吸金近124億元。

啟德海灣近現樓 連售3伙兩房戶

啟德跑道區同區、嘉華（0173）牽頭的啟德海灣，過去兩日錄得3宗兩房戶成交，實用431至481方呎，成交價719.4萬至879.1萬元、實呎1.67萬至1.85萬元，套現逾2400萬元，其中第2B座9樓B室，實用474方呎，成交價879.1萬元、實呎1.85萬元。

啟德海灣第1期預計關鍵日期為今年3月底，發展商表示項目已近現樓，而據官方網頁顯示，該期已獲批入伙紙。

正準備開售將軍澳日出康城GRAND SEASONS的會德豐地產，同系啟德跑道區DOUBLE COAST I，以584.3萬元售出第3座29樓H室，實用324方呎1房戶、實呎1.8萬元。

會德豐啟德康城新盤連錄成交

至於GRAND SEASONS，過去兩日錄逾1000人次參觀設於尖沙嘴的示範單位，同屬SEASONS系列的PARK SEASONS，售出兩伙實用300餘方呎1房戶、涉資逾943萬元，包括第2A座36樓G室，實用325方呎，以486.5萬元成交、實價1.49萬元。整個SEASONS系列自去年初開售至今累沽964伙，套現近60億元。

泛海（0129）元朗洪水橋滙都系列，過去兩日亦錄5宗成交，包括3伙1房戶、兩伙兩房戶，套現近2000萬元。

傲華錄逾700組準買家參觀現樓

此外，協成行旗下筲箕灣東大街現樓項目傲華，日前已公布兩張價單、共涉67伙，並於周三（1月8日）先到先得發售47伙；發展商表示，傲華自公布價單後，吸引逾700組準買家赴現樓參觀，不乏九龍及新界客，相信用家、投資買家比例各佔一半。

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