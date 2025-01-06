moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

迎海睇樓量不俗 一房呎售1.3萬

【明報專訊】近月節日氣氛濃厚，交投步伐放緩，馬鞍山區12月錄約79宗二手成交，按月下跌約三成；不過，迎海錄得13宗成交，較11月的11宗上升18%。雖然屋苑1月至今仍未開齋，惟睇樓量不俗，區內代理表示，因應減息及出現供平過租現象，料新春假期前後可迎來交投小陽春。

明報記者 趙頌明

中原資深區域營業經理胡耀祖表示，迎海第3期星灣御最新成交為第25座中層C室，實用510方呎，1房間隔，原業主叫價約700萬元，議價後以688萬元易手，即減價12萬元或近2%、實呎13,490元，新買家為上車客，見單位間隔合用、價錢合理，即入市自用。

上述單位原業主於2014年以641萬元購入，持貨逾10年，帳面獲利約47萬元離場，單位期內升值逾7%。

天生樓3房698萬沽 業主料蝕26%

此外，個別半新盤錄得二手蝕讓；美聯高級分區營業經理羅立恒指出，屯門天生樓中層C室，實用575方呎3房間隔，原業主叫價728萬元，新近以698萬元售出，累減30萬元或4%、實呎12,139元；原業主於2021年中以約880萬元購入，帳面蝕約182萬元或21%，若連同使費在內，有可能實蝕約230萬元或26%。

朗屏8號兩房售565萬 料同類新低

另元朗朗屏8號，於2025年元旦日錄得成交；中原地產區域營業經理王勤學表示，朗屏8號第3座中層B室，實用491方呎兩房間隔、採開放式廚房設計，以565萬元沽出、實呎11,507元，做價料為屋苑兩房單位的二手新低；原業主2016年以637.1萬元一手買入，持貨約8年，帳面蝕72.1萬元或11%，連使費有可能實蝕約99萬元或15.5%。

星匯居兩房售650萬 17年帳賺55%

市區方面，香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣星匯居新近錄得兩房戶成交，為第1座中層B室，實用505方呎，原業主以700萬元放盤，即日獲同區客承接，議價後減50萬元或7%，以650萬元成交、實呎12,871元，新買家為首置客，睇樓1次拍板購入；原業主於2007年以約418.5萬元購入，持貨逾17年，帳面賺約231.5萬元或55%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款