迎海睇樓量不俗 一房呎售1.3萬

明報記者 趙頌明

中原資深區域營業經理胡耀祖表示，迎海第3期星灣御最新成交為第25座中層C室，實用510方呎，1房間隔，原業主叫價約700萬元，議價後以688萬元易手，即減價12萬元或近2%、實呎13,490元，新買家為上車客，見單位間隔合用、價錢合理，即入市自用。

上述單位原業主於2014年以641萬元購入，持貨逾10年，帳面獲利約47萬元離場，單位期內升值逾7%。

天生樓3房698萬沽 業主料蝕26%

此外，個別半新盤錄得二手蝕讓；美聯高級分區營業經理羅立恒指出，屯門天生樓中層C室，實用575方呎3房間隔，原業主叫價728萬元，新近以698萬元售出，累減30萬元或4%、實呎12,139元；原業主於2021年中以約880萬元購入，帳面蝕約182萬元或21%，若連同使費在內，有可能實蝕約230萬元或26%。

朗屏8號兩房售565萬 料同類新低

另元朗朗屏8號，於2025年元旦日錄得成交；中原地產區域營業經理王勤學表示，朗屏8號第3座中層B室，實用491方呎兩房間隔、採開放式廚房設計，以565萬元沽出、實呎11,507元，做價料為屋苑兩房單位的二手新低；原業主2016年以637.1萬元一手買入，持貨約8年，帳面蝕72.1萬元或11%，連使費有可能實蝕約99萬元或15.5%。

星匯居兩房售650萬 17年帳賺55%

市區方面，香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣星匯居新近錄得兩房戶成交，為第1座中層B室，實用505方呎，原業主以700萬元放盤，即日獲同區客承接，議價後減50萬元或7%，以650萬元成交、實呎12,871元，新買家為首置客，睇樓1次拍板購入；原業主於2007年以約418.5萬元購入，持貨逾17年，帳面賺約231.5萬元或55%。

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