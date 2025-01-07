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GRAND SEASONS首批折實均呎1.48萬 SEASONS系列中最高價 一房452萬起

【明報專訊】踏入2025年不足一周，多個全新盤排隊登場。昨晚10時才開價、會德豐與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城GRAND SEASONS（即第12C期），首張價單涉138伙，1房實用322方呎折實451.7萬元入場，折實均呎14,772元，除較去年4月開價的同系PARK SEASONS（第12B期、即SEASONS系列2期），首推138伙折實均呎14,488元略高，亦為系列共3期中最高價，最快下周首輪開售。

明報記者 江俊洋

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今期部分單位享海景，屬「壓軸中的壓軸」，撇除樓層及景觀等因素，屬原價加推，並提供5項付款方法，與去年4月推出的PARK SEASONS相同，採用120天及180天成交期均有5%折扣，連其他共7%折扣優惠，最高總折扣維持12%，較建期付款最高7%折扣，兩者相差5個百分點。首張價單涉138伙，涵蓋1房至3房1套單位，另有兩伙特色戶，定價由513.2萬至1310.4萬元，折實價由451.7萬至1153.2萬元，折實呎價由13,989至18,545元。入場單位為1B座9樓E室，實用面積322方呎1房間隔，定價513.2萬元，呎價15,938元，折實價451.7萬元，折實呎價約14,028元。

系列去年至今累沽逾960伙

整個SEASONS系列共有1985伙，其中樓花期約13個月的GRAND SEASONS屬日出康城第12期壓軸一期項目，涉650伙，該系列於去年3月、正值樓市全面「撤辣」後登場，並已推出SEASONS PLACE及PARK SEASONS，系列去年累沽逾900伙，成為2024年售出單位最多全新盤，最新亦累售逾960伙，套現約60億元。翻查資料，會德豐2020年完成補地價，當時市場消息指出，整個第12期補地價金額為27.25億元，以項目可建樓面約96.11萬方呎計，折合每呎補地價2835元。據了解，分紅比例最少15%，項目入場費為3.5億元。

雲滙特色戶1776萬沽 破5個月悶局

另會德豐同系的啟德跑道區現樓DOUBLE COAST I，單日連錄3宗成交，共涉約2500萬元，其中成交價最高單位為第3座18樓B室，實用面積627方呎，3房間隔，成交價1296.6萬元，呎價逾2萬元；項目上載最新銷售安排，定於周五推售10伙。

另新地（0016）旗下現樓大埔白石角雲滙1期，錄得5個月來首宗一手成交，位於1座地下A2室特色戶，實用面積882方呎3房連儲物房間隔、連花園，成交價1775.5萬元、實呎2.01萬元，買家成交期240日，但如於120日完成交易可獲5%回贈，以及其他回贈。

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