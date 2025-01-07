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專才家庭客775萬購黃埔無𨋢到3房戶

【明報專訊】近年政府積極輸入專才，繼續成為樓市生力軍，踏入2025年市場錄得多宗專才入市個案，其中有專才家庭客斥775萬元入市紅磡黃埔花園。中原地產分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園9期8座一伙頂層戶，升降機不能直達，實用面積771方呎，3房1套連工人房，獲專才家庭客以775萬元承接，實呎10,052元。

內地優才755萬購喜薈兩房戶

據悉，上述專才家庭客一直有意在港定居，見本港息口持續回落，睇樓1個多月，議價後即決定轉租為買，購入單位作新居。原業主於2006年3月以339.8萬元購入，持貨近19年，帳面獲利435.2萬元或逾1.2倍。另利嘉閣高級分區董事余文偉表示，長沙灣喜薈第2座中層B室，實用面積521方呎兩房間隔，以755萬元易手、實呎14,491元，買家為內地優才。原業主2015年約712.9萬元一手購入，持貨約10年，帳面獲利逾42萬元或6%。

其他二手方面，部分屋苑今年首開齋即「見紅」。美聯高級營業經理丘志權表示，馬鞍山迎海5座低層D室，實用面積798方呎，3房1套連工人套間隔，向西南享海景，以1028萬元易手，實呎約12,882元。買家為同區客，買入單位予父母居住。原業主2018年1290萬元買入，持貨近7年，帳面蝕262萬元或20%，連使費料實蝕約320.7萬元或25%。

ONE INNOVALE開放式戶兩年實蝕16%

此外，中原區域營業董事陳國輝表示，粉嶺半新盤ONE INNOVALE亦錄今年首宗二手成交，位於D座高層22室，實用面積231方呎，開放式間隔，以320萬元沽出、實呎13,853元。買家為上車客，購入自用；原業主2023年1月368萬元一手購入，持貨約兩年，帳面蝕約48萬元或13%，連使費料實蝕約60萬元或16%。

荔枝角盈暉臺亦錄得今年首宗成交，中原地產分區營業經理馮健平表示，屋苑3座中層B室，實用面積475方呎兩房戶，望市景及泳池景，最新以635萬元易手，實呎13,368元。原業主2018年727萬元購入，持貨7年，帳面蝕92萬元或13%，連使費料實蝕約133萬或18%。

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