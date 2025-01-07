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內地專才6.7萬破頂價租壹號雲頂5房

【明報專訊】部分內地專才除趁樓價尚未回升前入市外，市場亦不乏錄得內地專才租樓個案，更創屋苑新高紀錄。中原高級分行經理姚枝榮表示，大圍半山壹號雲頂1座中層A室，實用面積1938方呎，5房雙套連儲物房及工人房，業主開價約7.2萬元放租，議價後減5000元或7%後，以6.7萬元獲租出，實用呎租約35元，新租客為內地專才。業主2017年以3370萬元購入單位，租金回報約2.4厘。資料顯示，屋苑對上一宗月租最高紀錄為2022年以5.7萬元租出一個3座低層B室，同為實用1938方呎，並為5房間隔，實用呎租29元，最新紀錄較舊紀錄高出萬元或18%。

較舊紀錄多出萬元

此外，鰂魚涌太古城亦錄大額租賃成交。美聯物業營業經理陳昌裕表示，太古城海景花園碧藤閣高層H室，實用1114方呎，3房1套連露台間隔，獲同區家庭客以月租4.5萬元承接，實用呎租40.4元。業主2001年8月以約645萬元購入上述單位，租金回報約8.4厘。

另外，近月入伙的天水圍YOHO WEST第1期，踏入2025年租賃持續活躍。祥益地產高級分行經理謝利官表示，屋苑3B座中層B9室，實用面積398方呎，兩房間隔，日前獲區內客垂青，由於已購單位尚未入伙，需覓租盤暫住6個月，以月租1.5萬元租住上述單位，並一次過預繳半年租金涉約9萬元，實用呎租約38元。以業主2023年約491.1萬元一手購入價計，租金回報約3.7厘。此外，世紀21奇豐物業區域經理吳元利表示，沙田第一城45座低層C室，實用面積304方呎兩房間隔，以月租1.35萬元租出，實用呎租44.4元。業主2013年3月以344.8萬元購入，租金回報4.7厘。

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