moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

海盈山現樓首推65伙 折實均呎2.2萬 較年半前樓花首批低逾兩成 兩房折實950萬入場

【明報專訊】正研究以發債或出售旗下資產以應對新鐵路開支的港鐵（0066），連續兩日就旗下鐵路物業開價，繼與會德豐合作的將軍澳日出康城GRAND SEASONS前晚約10時公布首張價單後，與嘉里（0683）等合作的黃竹坑港島南岸海盈山，昨首度以現樓形式推出65伙全新價單，折實均呎近2.2萬元，較一年半前首推折實均呎約2.8萬元低逾兩成，並貼近另一期數、去年開售的長實（1113）Blue Coast系列首批折實均呎約2.1萬至2.2萬元水平。最新價單提高折扣率及增設回贈予買家，兩房折實約950萬元入場，今日起收票，料新春前進行銷售。

明報記者 江俊洋

相對已推出的第1、2號價單，最新價單所推的單位，同樣有不少位於15樓或以上（最低層為5樓），惟坐向、景觀集中向西南望晉環樓景，以及向西北望港島南岸內園景，小部分單位位於極高層，有機會享山景，而首兩張價單所推出向東南單位，是次卻未有推出。 嘉里董事及香港區總經理湯耀宗表示，上述價單內的65伙均未曾推出，不論單位樓層和景觀等，與已推出單位有不同，故難作比較。

較原有折扣多4個百分點 今起收票

新價單提供兩項付款方法，包括提供最高總折扣22%的靈活付款計劃，較原有18%折扣多出4個百分點，若買家簽署臨約後60日內上會，可獲0.5%現金回贈。價單涵蓋49伙兩房、16伙3房1套單位，實用486至661方呎，定價1224.6萬至2434.9萬元，呎價24,953至36,837元，扣除最高折扣22%及0.5%現金回贈後，折實價約950.41萬至1889.73萬元，折實呎價19,366至28,589元；其中13伙兩房戶的折實價低於1000萬元。

2023年7月樓花推 至今累沽58伙

折實入場單位為2B座6樓E室，實用488方呎兩房間隔，售價1224.6萬元、呎價25,094元，扣除所有折扣及優惠後，折實價950.41萬元、呎價19,476元。至於折實呎價最低單位，則為2A座26樓G室，實用509方呎兩房間隔，售價1270.1萬元，呎價24,953元，扣除所有折扣及優惠後，折實價985.73萬元、呎價19,366元。

海盈山為黃竹坑站港島南岸第4A期項目，翻查資料，港島南岸第4期2019年10月獲批發展權，當時補地價金額達67.58億元，以可建樓面總面積約63.83萬方呎計，每方呎樓面補價10,587元，為整個港島南岸所有項目最貴。樓盤2023年7月以樓花形式開售，至今售出58伙，套現約12億元，而涉368伙的4B期尚未推出。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款