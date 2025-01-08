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退休客378萬一筆過購嘉湖兩房戶

【明報專訊】農曆新年前，有部分買家趁樓價仍未回升，一筆過毋須按揭入市。祥益地產高級分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊景湖居4座高層F室，實用442方呎兩房間隔，獲退休人士以378萬元一筆過購入，實呎8552元。原業主2015年4月372萬元購入，持貨近10年帳面升6萬元或近2%，連使費料蝕約10萬元或3%。

大圍美松苑兩房460萬易手 料實蝕27%

此外，中原地產副分區營業經理吳國豪表示，紅磡昇御門錄今年首宗二手成交，位於2座極低層D室，實用708方呎，3房1套間隔，向南開揚景，以950萬元沽出，實呎13,418元。

上述物業原業主2012年2月約961萬元一手購入，持貨近13年，帳面蝕約11萬元，連使費料實蝕約55萬元或約6%。

中原資深區域營業董事龐耀昌表示，大圍美松苑E座高層5室，實用401方呎2房間隔，以460萬元已補價易手，實呎11,471元。原業主2022年1月約595萬元已補價購入，帳面蝕135萬元或約23%，連使費料實蝕約163萬元或27%。

3客爭購坪洲50年舊樓 135萬沽高開價50%

環亞拍賣行昨舉行今年首場拍賣，其中坪洲南灣新村一個350方呎單位，樓齡約50年，1房間隔，內籠較舊，為銀主盤，原以90萬元開價，獲3組客競投後以135萬元易手，呎價3857元，較開價高45萬元或50%。

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