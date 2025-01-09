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傲華劈價首推47伙 即晚近沽清 代理料投資客佔四成 市場預期短期加推

【明報專訊】踏入2025年，新盤市場百花齊放，其中上周劈價逾兩成半作招徠、以現樓重推的協成行筲箕灣傲華，昨晚8時起首輪開售47伙，採先到先得形式發售。市場消息稱，截至昨晚約10時，該盤即晚沽出約41伙，市場料即晚近沽清。協成行物業銷售主管張詩敏表示，已獲認購單位中，約七成買家來自港島區，主要為筲箕灣區居民 。美聯住宅部行政總裁布少明表示，是次傲華開售，於公司客源中料約四成為投資客，預期項目短期加推單位。

明報記者 江俊洋

連同其他一手成交，昨日市場共錄約60宗一手成交，亦令本月首8日一手市場暫累沽近170伙。2023年6月以樓花登場的傲華，當時首批推出50伙後卻未有下文，項目最近已屆現樓，發展商先後開放現樓示範單位及更新價單，首張價單中，其中30伙以優惠價推出，以該30伙計，最新折實均呎約1.72萬元，較一年半前約2.3萬元劈約25%。項目昨晚8時進行首輪發售，市場消息稱，開售前料有約50組準買家抵達設於筲箕灣東大街的現樓售樓處，人龍一度要排到售樓處外。

頭籌買家350萬購開放式戶收租

頭籌買家黎先生表示，昨晚以約350萬元購入傲華中層開放式單位作長線投資，鍾情物業鄰近港鐵站，交通方便，購物設施齊全。他又稱，本身已擁有自住物業，金管局放寬按揭成數七成，吸引購置物業收租，並認為後市會平穩發展。事實上，近期新盤以大幅劈價促銷單位，均錄得理想銷情，如路勁（1098）等發展的屯門掃管笏現樓凱和山，上月現樓加推70伙，最高折扣率增至26%，另設8%回贈，變相六八折推盤，其後於平日晚上時段開售，並即晚沽出約67伙或96%。

御海灣今年開齋 3房963萬沽

此外，新地（0016）連沽多伙現樓餘貨單位，包括屯門御海灣以963.24萬元，透過招標售出2座7樓E室，實用514方呎，3房間隔、採開放戶廚房設計，實呎1.87萬元，是次為該盤今年首宗一手成交。另同系大埔白石角雲滙1期，剛以招標形式售出特色戶，位於1座地下A5室，實用700方呎3房1套間隔、連花園，成交價1451.6萬元、實呎2.07萬元；買家成交期240日，可獲1萬元新地會會員等回贈。此外，同系天水圍 Wetland Seasons Bay第3期標售1伙特色戶，位於6B座10樓A5室，實用314方呎1房間隔、連天台，成交價489.54萬元、實呎1.55萬元。另外，會德豐及港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城GRAND SEASONS有望最快下周首輪銷售之際，同系PARK SEASONS新錄第2B座15樓A室成交，實用537方呎、兩房連書房間隔，以798.2萬元成交，呎價約1.49萬元。

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