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規劃署不反對合和南固臺申建312伙住宅

【明報專訊】被喻為「猛鬼紅磚屋」的灣仔南固臺，屬香港一級歷史建築，物業持有人合和早前就項目發展提出修訂方案，將2023年完成併購的秀華坊18號併入發展範圍，並移除地積比率限制，以及放寬建築物高限至120米（主水平基準以上），令住宅單位增逾兩成至312伙，總樓面增1倍至約31萬方呎。規劃署原則上不反對申請，料明日大有機會獲城規會批准。

南固臺原址保育 並設公眾休憩空間

規劃署文件指出，擬議的發展與周邊用地的規劃意向相容，古物古蹟辦事處等亦支持將南固臺原址保育，以及合和承諾日後會負責管理及維修，因此原則上不反對有關申請。資料顯示，南固臺項目地盤原為3.06萬方呎，合和去年向城規會提出，將2023年11月透過強拍統一業權的秀華坊18號，納入發展範圍，令地盤面積增加11%至約3.4萬方呎，並移除地積比率限制，以總地積比率逾9.1倍發展，申建一座開放予公眾的休憩空間和3層平台之上的24層住宅大樓，單位數目由原先255伙、平均面積534方呎的住宅單位，增加57伙或22%至312伙，而住宅面積增加426方呎或80%，至約960方呎，總樓面則增加一倍至約31萬方呎。

翻查資料，上述發展項目是合和灣仔王國最後一個部分，合和主席及董事胡應湘早前接受訪問表示，整個灣仔王國發展逾數十年，南固臺發展項目是灣仔王國最後一個發展地盤，預計發展時間約兩年，其後他將功成身退。

遠展藍地申建1385伙料獲開綠燈

另遠展（0035）早前就屯門藍地一幅佔地約10萬方呎土地，向城規會申請提高地積比至5倍，可提供約1385伙，規劃署亦原則上不反對申請，料於明天城規會可獲「開綠燈」。資料顯示，上述申請地點位於屯門藍地丈量約份第130約多個地段，位於詠柏苑南面，項目在2021年9月核准的方案307伙、涉21.15萬方呎樓面，遠展去年初提出以5倍發展，擬建5幢14至27層高住宅，提供1385伙，平均單位面積346方呎，涉總樓面約47.9萬方呎，較原先樓面增加近1.3倍。

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