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首都廣場孖舖70萬沽 兩月炒貴75%

【明報專訊】雖然尖沙嘴「劏場」首都廣場蝕讓不絕，最近卻有炒家短炒獲利。資料顯示，有關舖位為首都廣場2樓S16號舖及S17號舖，面積同為76方呎，上月中各以35萬元、即合共70萬元由同一買家購入，平均呎價約4605元。資料顯示，物業原由同一業主2013年1月共斥836萬元購入，至去年10月以共40萬元售予一名投資者，帳面勁蝕796萬元或95%，而該名投資者隨即沽貨，短短約兩個月，帳面獲利30萬元或75%。

此外，市場再有宗教團體入市。資料顯示，億京發展旗下觀塘商廈電訊一代廣場中層A室，面積約3813方呎，上月約2898萬元易手，呎價約7600元，買家為五旬節聖潔會及相關機構。

五旬節聖潔會2898萬購電訊一代廣場

中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，觀塘航天科技中心6樓全層，面積約10,589方呎，連租約叫價6350萬元放售，呎價約6000元，物業由資深投資者羅守輝或相關人士2017年7300萬元購入，現放售價較購入價低950萬元或13%。

另世邦魏理仕指出，整體甲級商廈租賃活動去年第四季度季節性放緩，總租賃量按季下跌38%，至66.1萬方呎，而全年租賃量則有430萬方呎，按年增加6.3%。期內整體錄得負吸納量19.15萬方呎，而全年吸納量則錄正數，達95.6萬方呎，為2018年以來的最高水平。該行又指，去年全年全港甲廈空置率進一步攀升0.5個百分點，達到1520萬方呎，導致去年第四季租金按下跌1.7%，全年租金下跌6.3%，較2023年5.5%年跌幅加劇。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務執行董事兼主管馮慧詩表示，在新增供應下，或令空置率續升，預計今年甲廈租金將再下降5%至10%。

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