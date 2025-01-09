首都廣場孖舖70萬沽 兩月炒貴75%

此外，市場再有宗教團體入市。資料顯示，億京發展旗下觀塘商廈電訊一代廣場中層A室，面積約3813方呎，上月約2898萬元易手，呎價約7600元，買家為五旬節聖潔會及相關機構。

五旬節聖潔會2898萬購電訊一代廣場

中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，觀塘航天科技中心6樓全層，面積約10,589方呎，連租約叫價6350萬元放售，呎價約6000元，物業由資深投資者羅守輝或相關人士2017年7300萬元購入，現放售價較購入價低950萬元或13%。

另世邦魏理仕指出，整體甲級商廈租賃活動去年第四季度季節性放緩，總租賃量按季下跌38%，至66.1萬方呎，而全年租賃量則有430萬方呎，按年增加6.3%。期內整體錄得負吸納量19.15萬方呎，而全年吸納量則錄正數，達95.6萬方呎，為2018年以來的最高水平。該行又指，去年全年全港甲廈空置率進一步攀升0.5個百分點，達到1520萬方呎，導致去年第四季租金按下跌1.7%，全年租金下跌6.3%，較2023年5.5%年跌幅加劇。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務執行董事兼主管馮慧詩表示，在新增供應下，或令空置率續升，預計今年甲廈租金將再下降5%至10%。