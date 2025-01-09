金獅銀主盤兩房328萬沽 5年貶值32%

悅目兩房640萬沽 逾6年實蝕近三成

市區方面，紅磡悅目今年首宗二手即「見血」。中原副分區營業經理吳國豪表示，悅目中層G室，屬實用429方呎兩房戶，以640萬元易手、實呎1.49萬元；原業主2018年以約835萬元買入，帳面蝕195萬元或23%，連使費料實蝕約231萬元或28%。

屏欣苑1房315萬未補價沽 逾8年帳升七成

另一方面，新界有未補價二手居屋轉售勁賺個案。中原副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍居屋屏欣苑B座中層14室，實用384方呎，1房間隔，以315萬元未補價易手、實呎8203元。

上述物業原業主2016年182.37萬元向房委會一手買入，帳面獲利132.63萬元或73%。

美聯市務經理鍾志宇表示，荃灣指標屋苑之一的愉景新城，位於4座高層B室，實用474方呎，兩房間隔，獲區內換樓客以579萬元獲承接、實呎1.22萬元。原業主2011年約300萬元購入，帳面獲利279萬元或93%。