環亞拍賣區蘊聰：今年樓價回升否 就業市場關鍵

環亞拍賣本周二舉行2025年首次拍賣，獲近90人進場擬競投，最終沽出6個物業，當中包括4個住宅單位、1個車位及1個工業單位，而6個物業中有4個屬銀主盤。區蘊聰在專訪中表示，傳統上1月、特別是1月首周的第一場拍賣會均屬偏靜，惟本周二進場人數比預期高，指印製的80份場刊供不應求需要加印，而最終共沽出6個物業，總數也與過去幾個月的均值相若，暫沒有受到1月傳統淡季的影響。

區蘊聰於2001年開始投資本港物業，多年來買賣400至500個單位，由最初主打東九龍住宅，到其後轉為留意金額較高的工商物業買賣，活躍於拍賣場，熟悉該市場的運作，2020年首季開始接手環亞拍賣至今。

去年「撒辣」後投資者入市 樓市趨活躍

財政司長陳茂波在2024年2月28日發表《財政預算案》表示，經審慎考慮當前整體情况後，決定當日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，當日起所有住宅物業交易毋須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，原因是在當前的經濟及市場情况下，有關措施已無需要。區蘊聰指出，受惠於上述樓市「撤辣」的措施，加上2024年9月本港銀行亦開始減息，2024年是他經營環亞物業近5年以來表現較好的一年。

區蘊聰表示：「去年2月政府『撤辣』前，住宅樓市基本上由用家主導，這便很難促成交易。因此去年2月政府『撤辣』後，對整體市况是有幫助的，明顯多了投資者出來買住宅作為收租、甚至是短炒用途，有投資者市况才會比較活躍。投資者各施各法，有人買貨亦有人沽貨，我們拍賣行作為物業中介，投資者最終是否賺錢並非最重要，關鍵是其入場買賣。基於上述原因，環亞拍賣2024年生意額對比2023年是有增長的，對比2022年更屬大幅改善。」

新盤成交價量去年升逾五成 大型代理行較受惠

美聯集團（1200）上月17日發布通告，指出根據集團截至2024年11月底止未經審核綜合管理帳目之初步審閱，錄得除稅前溢利逾3.5億元及權益持有人應佔淨溢利逾3億元，而集團前年則錄得權益持有人應佔淨虧損約4200萬元。而中原集團主席施永青在《Money Monday》第480期（上月23日出版）封面故事專訪中表示，集團2024年首11個月盈利便逾7億元，按年顯著上升，主要由在本港經營物業中介業務的中原地產及利嘉閣貢獻。區蘊聰則估計，中原及美聯去年盈利按年顯著改善，主要原因是受惠期內本港一手樓市暢旺，指環亞拍賣主要聚焦二手樓市中的拍賣市場，而去年二手住宅市場表現按年即使有改善，但並非很理想，因此集團生意相對上僅屬「平平穩穩」。

事實上，根據中原地產統計數據，2024年本港發展商賣樓成績理想，整體一手私人住宅登記16,861宗，成交額2082億元，均按年大升逾五成；而2024年本港二手私人住宅登記33,794宗，按年上升約一成，成交額2423億元，按年變化不大。

有工做有人工加 才可支持樓價回升

展望2025年本港住宅樓市後市，區蘊聰表示，目前市場信息混亂，難以就此準確預測。他解釋，本港樓價現已從2021年8月高位回落近三成，若市民拿着同一筆錢置業，選擇比3年多前明顯增加，而市場亦預期本港仍會繼續減息，減低借按揭買樓者每月供款負擔，這些均屬利好因素，惟整體經濟、特別是就業市場前景屬更重要，指「愈來愈多人有工做、有人工加，才可支持樓價回升」。

區蘊聰回憶，本港住宅樓價在1997年第四季至2003年第三季期間曾大跌近七成，在該長達6年的調整期中後期，息率其實已屬很低，惟樓價卻仍未止跌，主要原因是失業率大幅上升。他續稱，目前本港失業率則仍處低位，要留意這對樓市屬十分重要的正面因素能否持續。

明報記者 葉創成

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