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宏安Coasto涉93伙 擬短期現樓推

【明報專訊】再有全新盤將出擊，宏安地產（1243）鴨脷洲全新住宅命名為Coasto，提供93伙，主打1房及兩房戶；Coasto 是宏安地產繼鰂魚涌FINNIE、炮台山101 KINGS ROAD後，近期第3個新登場的港島盤。宏安地產執行董事程德韻表示，Coasto是集團The Met精品住宅系列中，首個進駐南區的項目，部署短期推出現樓，大部分單位可享香港仔避風塘海景。

另一港島新盤、協成行發展的筲箕灣傲華，周三晚（1月8日）首輪售出41伙，佔可售單位總數47伙的87%，套現1.82億元，發展商其後加推第3號價單涉35伙，同時修訂1B號價單，將部分之前已開價、但未開售單位的售價，下調約10%至23%。

傲華周日次輪開售55伙

傲華將於周日（1月12日）展開次輪開售，推出55伙開放式至兩房戶，其中35伙屬3號價單單位、15伙屬已減價的1B號價單單位。至於新加推3號價單的35伙，實用211至343方呎開放式至1房戶，價單定價414.5萬至735.4萬元，平均呎價約20,989元，扣除最高9%折扣，折實價377.2萬至669.2萬元，整批折實均呎約1.91萬元。

GRAND SEASONS最快下周首輪開售

市場另一焦點新盤，會德豐地產與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，已於周一公布首張價單，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目將上載銷售部署，最快下周首輪先到先得開售，暫錄約1000個查詢中，約七成屬用家，三成為投資者。

黃續稱，自周一公布項目首張價單以來，SEASONS系列其餘兩期連錄8宗一手成交，而同系藍田KOKO ROSSO亦錄新成交，位於7座23樓C室，屬實用467方呎兩房戶，成交價944.3萬元、實呎2.02萬元。

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