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中華傳道會1.5億沽約道屋地 幼稚園32萬租

【明報專訊】近日市場連錄大額物業減價或低價成交，其中基督教中華傳道會持有的九龍塘約道10號屋地，上月由珠寶商人以約1.53億元承接，每方呎樓面地價約2.4萬元。

上述約道10號屋地，佔地約10,468方呎，現由約克幼稚園等租用，以地積比0.6倍計，可建樓面約6280方呎。資料顯示，物業上月初以招標形式售出，作價1.528億元，每方呎樓面地價即約24,331元。值得留意的是，基督教中華傳道會早於1978年以送贈契的形式獲得相關物業。

資料顯示，物業現由約克教育機構、即約克幼稚園等租用，租約期至2027年，目前月租約32萬元，期後將加租至35萬元。換言之，新買家享租金回報約2.5厘。

紅山後排屋5500萬沽 低10年前近一成

另大潭紅山半島於2023年經歷「500年一遇」大雨後，迄今終錄得第3宗洋房二手成交，最新買賣為松柏徑後排單號屋，實用2584方呎，上月底以5500萬元售出，實呎21,285元。資料顯示，同類面積相同、景觀相若的另一幢松柏徑後排單號屋，2014年曾以6000萬元、實呎23,220元易手，即最新成交價較10年前仍要低約8%。不過，最新成交單位原業主早於2006年2800萬元入市，帳面仍獲利約2700萬元或近一倍。

華景園3房6800萬沽 14年實蝕15%

此外，市場消息指出，淺水灣老牌豪宅華景園1座中層A室，實用2482方呎，3房3套間隔，以約6800萬元售出，實呎約27,397元。原業主2011年7500萬元購入，持貨約14年，帳面蝕約700萬元或9%，連使費料實蝕約1160萬元或15%。

中原地產高級區域營業經理陳文杰表示，荃灣全．城滙錄今年首宗成交，位於5座最低層戶，實用839方呎，3房1套間隔，成交價1060萬元沽出，實呎12,634元，為同呎數單位歷來新低，呎價為屋苑最少3年來新低。原業主2017年1184.63萬元一手買入，帳面蝕124.6萬元或11%，連使費料實蝕約179萬元或15%。

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