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CCL按周升1.2%逼140關 逾兩月最勁 較9月減息前低位彈2.5% 業界料新春前窄幅爭持

【明報專訊】本港自去年9月以來三度減息，對樓市帶來正面支持，刺激樓價回升。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報139.25點，按周升1.17%，並連升兩周共1.53%，升幅為9周、即逾兩個月以來最大，並較去年9月首次減息前低位升2.5%，重返去年8月水平，而有關數字亦反映12月19日美國聯儲局及本港主要銀行宣布第三次減息當周的市况。

明報記者 趙頌明

值得留意的是，港島大型屋苑CCL Mass報143.1點，按周急升3.27%，升幅亦為9周、即逾兩個月來最大，是四大分區中升幅最勁，並連升兩周共4.96%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，近期多個新盤部署推售兼減價促銷，二手市况維持拉鋸，短期樓價反覆爭持未變。楊預期，新春前CCL將繼續於136點到140點之間窄幅徘徊，未來樓價方向仍需觀察。

較2021年8月歷史高位跌27%

事實上，CCL仍處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升2.5%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.22%，較2024年3月「撤辣」前的低位143.02點跌2.64%。反映大型屋苑樓價的CCL Mass報139.92點，按周升1.3%。CCL（中小型單位）報138.6點，按周升1.17%。CCL（大型單位）報142.51點，按周升1.18%，終止兩周連跌。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升兩周，分別累升1.98%及1.75%，同樣處於2016年9月底水平。而CCL（大型單位）則處於2017年1月中水平。

港島CCL Mass按周急升3.27%

四大分區樓價方面，今周三升一跌，除港島CCL Mass按周急升3.27%外，九龍CCL Mass最新報135.29點，按周升1.11%，連升兩周共2.31%。新界東CCL Mass報149.61點，按周升0.83%，結束3周連跌。新界西CCL Mass報128.19點，按周跌0.13%，連跌兩周共0.47%。港島、九龍、新界東及新界西指數，分別於2016年8月底、9月底、11月中及12月中水平徘徊。

周末二手預約睇樓量按周跌1.9%

另外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，美國候任總統快將就職，揭開中美雙方關係發展新一頁，同時為內地及香港經濟前景增添不少變數。陳又稱，發展商推盤力度有增無減，逐漸蓋過二手屋苑勢頭，導致指標屋苑預約睇樓量升勢無以為繼，掉頭回落，全港50個指標屋苑共錄1015組客戶於周末預約睇樓，較上周末同期1035組下跌1.9%，險守千組水平。

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