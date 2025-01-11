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內地專才530萬購63 Pokfulam 一房收租

【明報專訊】踏入2025年，市場屢錄專才入市個案，其中更有內地專才購入物業作投資收租用途。利嘉閣地產市務經理凌健朗稱，西半山63 Pokfulam 1座低層C室，實用面積約269方呎，1房連開放式廚房間隔，望山景，內地專才以530萬元承接，實呎約19,703元，擬作收租用途。原業主2017年約730.5萬元一手買入，持貨約8年，帳面蝕讓約200萬元或27%，連使費料蝕約261萬元或36%。

賢文禮士3房2500萬沽 7年實蝕三成

市區豪宅再現大額蝕讓個案。資料顯示，九龍塘賢文禮士5座低層E室，實用面積1459方呎，3房雙套間隔，上月2500萬元易手，實呎17,135元。原業主2017年約3207.99萬元一手買入，持貨約7年，帳面蝕讓約708萬元或22%，連使費料實蝕約980萬元或31%。

此外，中原首席分區營業經理黃家全表示，大角嘴奧柏‧御峯1座高層J室，實用面積574方呎，兩房一套間隔，向南、望開揚市景，新近以843萬元沽出，實呎14,686元，新買家入市作未來新婚新居之用。原業主2015年11月830萬元購入，持貨9年多，帳面獲利13萬元或約2%，連使費料實蝕約36萬元或約4%。利嘉閣分行經理陳志偉稱，屯門市廣場3座高層B室，實用面積353方呎兩房間隔，以390萬元售出、實呎約11,048元，新買家購入贈予兒子自住；原業主2020年約505萬元買入，帳面蝕115萬元或23%，連使費料實蝕約139萬元或28%。

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